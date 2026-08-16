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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este domingo 16 de agosto

Este domingo 16 de agosto, la temperatura mínima en CABA será de 14° y la máxima alcanzará los 20°. El cielo estará nublado y la humedad será alta, alcanzando el 96%.

16/08/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 16 de agosto

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 16 de agosto

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Este domingo 16 de agosto, el clima en CABA se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 14° y 20°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente nublado, lo que podría afectar la sensación térmica durante el día.

En cuanto a las condiciones actuales, se reporta un estado del cielo con nubes cubiertas, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es la misma, y la humedad se encuentra en un 96%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el este.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 14° y la máxima de 20°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga en niveles frescos durante la mañana. A medida que avance el día, se prevé que el cielo continúe nublado, sin probabilidades de lluvia.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el lunes 17 de agosto la temperatura mínima será de 10° y la máxima de 18°, con pronóstico de lluvias moderadas. Para el martes 18, se espera un clima más frío, con mínimas de 8° y máximas de 10°, y un cielo mayormente nublado. El miércoles 19 y el jueves 20, las temperaturas seguirán bajando, con mínimas de 8° y máximas que no superarán los 13° y 12°, respectivamente, y con probabilidad de lluvias ligeras.

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