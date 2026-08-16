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Clima

Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este domingo 16 de agosto

Este domingo 16 de agosto, Santa Fe presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 14° y 15°. Se prevé cielo nublado y alta humedad, ideal para abrigarse al salir.

16/08/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en este momento.

Ahora

En la actualidad, el estado del cielo en Santa Fe es de nubes cubiertas, con una temperatura de 14°. La sensación térmica es la misma, 14°. La humedad se encuentra en un 96%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.03 m/s desde el noroeste y la presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy domingo 16 de agosto

Para este domingo 16 de agosto, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento son suaves, con una brisa ligera que no superará los 2 m/s. La alta humedad podría hacer que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real. No se prevén lluvias durante el día, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Santa Fe mostrará un cambio significativo. El lunes 17 de agosto, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 15°, con lluvias moderadas. El martes 18 de agosto, las temperaturas descenderán aún más, con mínimas de 8° y máximas de 11°, y se esperan lluvias intensas. Para el miércoles 19 de agosto, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 10°, con lluvias ligeras. El jueves 20 de agosto, el clima mejorará ligeramente, con mínimas de 10° y máximas de 16°, aunque se anticipan lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 21 de agosto, se espera un día despejado, con mínimas de 9° y máximas de 15°.

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