Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo 16 de agosto
Este domingo 16 de agosto, Mendoza presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 9° y 15°. Se prevé un cielo parcialmente nublado y vientos suaves durante la jornada.
FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 16 de agosto
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.
Ahora
Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 61%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste y la presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa.
El clima hoy domingo 16 de agosto
Para este domingo 16 de agosto, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Las condiciones del viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad se mantendrá en un 61%, y la visibilidad será de 10000 metros. No se anticipan lluvias significativas durante el día.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Mendoza traerán variaciones en el clima. El lunes 17 de agosto se prevé una mínima de 6° y una máxima de 13°, con lluvias moderadas. El martes 18 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 14°, con lluvias ligeras. El miércoles 19 de agosto, se espera un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 9° y 18°. Finalmente, el jueves 20 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 22°, manteniendo un cielo claro. El viernes 21 de agosto, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 17°, con posibilidad de lluvias ligeras.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Mendoza?
Se espera un clima fresco con temperaturas entre 9° y 15° y cielo parcialmente nublado.
¿Cuáles son las condiciones actuales?
Actualmente, hay un cielo con broken clouds, 12° de temperatura y 61% de humedad.
¿Qué temperaturas se prevén hoy?
La mínima será de 9° y la máxima de 15° en Mendoza.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se anticipan lluvias moderadas el lunes y ligeras el martes, con días despejados a partir del miércoles.
¿Qué vientos se registran hoy?
El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste, con buena visibilidad de 10000 metros.