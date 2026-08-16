Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo 16 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 61%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste y la presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa.

El clima hoy domingo 16 de agosto

Para este domingo 16 de agosto, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Las condiciones del viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad se mantendrá en un 61%, y la visibilidad será de 10000 metros. No se anticipan lluvias significativas durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán variaciones en el clima. El lunes 17 de agosto se prevé una mínima de 6° y una máxima de 13°, con lluvias moderadas. El martes 18 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 14°, con lluvias ligeras. El miércoles 19 de agosto, se espera un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 9° y 18°. Finalmente, el jueves 20 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 22°, manteniendo un cielo claro. El viernes 21 de agosto, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 17°, con posibilidad de lluvias ligeras.