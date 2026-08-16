Clima en Salta: cómo estará el tiempo este domingo 16 de agosto

Este domingo 16 de agosto, el clima en Salta se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 11°. La humedad se encuentra en un 83%, lo que genera una sensación de frescura en la mañana. El viento sopla a 3 km/h desde el norte, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas del día, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 23°. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica. Sin embargo, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

La presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en horas de la tarde, brindando un respiro del fresco matutino.

Para los próximos días, el pronóstico indica un descenso en las temperaturas. El lunes 17 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 13°, con cielo nublado. El martes 18, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 10°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 19, las temperaturas continuarán bajas, con mínimas de 8° y máximas de 10°, manteniendo la posibilidad de lluvias. El jueves 20, se espera un leve ascenso, con mínimas de 6° y máximas de 22°, aunque también con probabilidad de lluvias. Finalmente, el viernes 21 se prevé un clima más cálido, con mínimas de 10° y máximas de 25°, y cielo despejado.