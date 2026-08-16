Las pequeñas lunas de Neptuno podrían ser restos de mundos antiguos destruidos

Investigadores del California Institute of Technology (Caltech) hicieron un hallazgo sorprendente sobre las lunas internas de Neptuno. Utilizando el Telescopio Espacial James Webb (JWST), descubrieron que estos pequeños satélites podrían ser los restos de un antiguo desastre cósmico. En particular, se detectaron minerales similares a la arcilla en las lunas Larissa, Galatea y en los anillos de Neptuno, formados en presencia de agua líquida, aunque las lunas no mostraron indicios de hielo de agua.

El equipo de investigación sugiere que el material encontrado probablemente provino de lunas heladas mucho más grandes que fueron destruidas cuando Tritón, la luna más grande de Neptuno, fue capturada por la gravedad del planeta. Este evento habría arrasado gran parte del sistema de satélites original de Neptuno.

La investigación, liderada por la exestudiante de posgrado Ryleigh Davis, se centró en cómo la captura de Tritón pudo haber alterado la familia de lunas de Neptuno. "Si Neptuno alguna vez tuvo un sistema de lunas similar al de Urano, se habría destruido completamente durante el proceso de captura de Tritón", afirmó Davis. Este descubrimiento proporciona evidencia de que un evento catastrófico ocurrió en Neptuno, dejando huellas de su proceso de destrucción.

Un sistema lunar inusual

Neptuno se distingue de otros planetas por no poseer un sistema típico de lunas grandes y ordenadas. Esto sugiere que su historia evolutiva pudo haber sido muy diferente. Un estudio reciente del mismo programa de investigación del JWST, dirigido por el postdoctorado Matthew Belyakov, respalda la teoría de que Neptuno contaba con un sistema de satélites anterior, sugiriendo que Nereid podría ser la única luna sobreviviente intacta de ese sistema original.

El equipo de investigación se enfocó en las lunas internas de Neptuno para buscar más pistas sobre su pasado. Hasta ahora, no existían mediciones de espectroscopía de estas lunas. Los instrumentos del JWST separan la luz entrante en diferentes longitudes de onda, permitiendo a los investigadores identificar la composición química de los objetos distantes.

Los resultados de las observaciones revelaron una composición química sin precedentes en el sistema solar exterior. La sorpresa fue el hallazgo de minerales de filosilicatos, que nunca se habían detectado en el sistema solar exterior más allá de Júpiter. Estos minerales requieren agua líquida para formarse, pero no se encontró evidencia de hielo de agua en las lunas o en los anillos.

La combinación de estas observaciones es desconcertante, ya que el material helado es abundante en esta región del sistema solar. "Es sorprendente porque todo en esta parte del sistema solar es realmente helado", comentó Davis, quien ahora es investigadora postdoctoral en UC San Diego. "Estamos bastante seguros de que debieron provenir de lo profundo de algo lo suficientemente grande como para generar suficiente calor y derretir su hielo de agua. Creemos que el lugar más probable sería un sistema original de lunas heladas, aunque es un misterio dónde pudo haber ido el hielo".

Proteus y otros misterios

Los investigadores también encontraron que Proteus, la luna más grande de las estudiadas, no mostró la misma firma de filosilicato, lo que podría indicar que se formó a partir de material en otra parte del disco de escombros o que fue calentada posteriormente, destruyendo los minerales de arcilla que alguna vez estuvieron presentes.

El equipo descubrió otro misterio: las tres lunas parecen contener el mismo mineral hidratado, aunque no se ha podido determinar exactamente qué es. "Vemos algo que no se parece a nada más que hayamos identificado en el sistema solar; no coincide con nada que tengamos en nuestras bibliotecas espectrales", comentó Davis.

Los investigadores favorecen la idea de que las lunas originales de Neptuno fueron destruidas, pero no descartan la posibilidad de que el material provenga de un gran objeto del Cinturón de Kuiper que se asemeje a Plutón. Si un objeto de este tipo pasara demasiado cerca de Neptuno, la gravedad del planeta podría desgarrarlo.

Independientemente de la teoría, lo que se observa en estas lunas debe haber provenido de lo profundo de un cuerpo mucho más grande. "Lo que estamos viendo en estas lunas es la única oportunidad en el sistema solar de observar directamente la composición del interior profundo de un gran mundo helado", explicó Davis. "Este material normalmente está enterrado de forma permanente; aquí, un evento catastrófico lo expuso, permitiéndonos ver lo que estaba oculto en su interior".

Estos hallazgos también plantean nuevas preguntas. Investigaciones futuras podrían examinar cómo se destruyeron las lunas de Neptuno, cómo evolucionó su escombro y cómo parte de ese material finalmente se ensambló en nuevos satélites. "Si Tritón se introduce y se destruyen las grandes lunas, creemos que solo alrededor del 1 por ciento de ese material permaneció en el sistema", concluyó Davis. Comprender cómo se desarrolla ese proceso sería interesante, así como saber qué tamaño debían tener las lunas originales para haber formado y proporcionado este material.