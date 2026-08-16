Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este domingo 16 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 81%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el noroeste y la presión atmosférica se encuentra en 1014 hPa.

El clima hoy domingo 16 de agosto

Para este domingo 16 de agosto, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento son leves, con una velocidad de 1 m/s. La alta humedad puede generar una sensación de frescura, aunque no se esperan lluvias durante el día. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos, permitiendo una buena percepción del entorno.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán cambios en las condiciones climáticas. El lunes 17 de agosto se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 16°, con lluvias moderadas. El martes 18 de agosto, las temperaturas descenderán aún más, con mínimas de 8° y máximas de 11°, también con lluvias ligeras. El miércoles 19 de agosto se prevé una mínima de 8° y una máxima de 11°, manteniendo las lluvias ligeras. El jueves 20 de agosto, las temperaturas subirán ligeramente, con mínimas de 10° y máximas de 18°, aunque se esperan lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 21 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 14°, con cielos parcialmente nublados.