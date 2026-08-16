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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 16 de agosto

Este domingo 16 de agosto, Córdoba presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 9° y 17°. La mañana comenzará con cielo despejado y una sensación térmica de 11°. Se esperan lluvias para los próximos días.

16/08/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 16 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Córdoba.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de cielo despejado, con una temperatura actual de 11°. La sensación térmica es de 11°, y la humedad se encuentra en un 89%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.54 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy domingo 16 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo que se mantendrá despejado durante gran parte del día. No se anticipan lluvias para hoy, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán cambios en las condiciones climáticas. El lunes 17 de agosto, se espera una mínima de 8° y una máxima de 16°, con lluvias ligeras. El martes 18 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 15°, también con lluvias ligeras. Para el miércoles 19 de agosto, se anticipa un clima más nublado, con mínimas de 7° y máximas de 15°. El jueves 20 de agosto, se espera una mejora con mínimas de 9° y máximas de 23°, con nubes dispersas. Finalmente, el viernes 21 de agosto, el clima se estabiliza con mínimas de 10° y máximas de 16°, bajo un cielo despejado.

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