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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo 16 de agosto

Este domingo 16 de agosto, Tucumán presentará un día nublado con temperaturas que oscilarán entre 5° y 15°. La humedad alcanzará el 100%, y se prevé una leve brisa del norte.

16/08/2026 | 00:27Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, Tucumán se encuentra bajo un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de , con una sensación térmica de . La humedad es del 100%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte.

El clima hoy domingo 16 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de y una máxima de 15°. Las condiciones de viento serán suaves, con una brisa del norte. La alta humedad y el cielo nublado podrían generar una sensación de frío durante la mañana y la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en el clima. Para el lunes 17 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 16°, con probabilidad de light rain. El martes 18 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 11° y 17°, también con posibilidad de lluvias. El miércoles 19 de agosto, se prevé un cielo nublado con mínimas de y máximas de 19°. Finalmente, el jueves 20 de agosto, se espera un día despejado, con mínimas de 10° y máximas de 27°. Para el viernes 21 de agosto, las temperaturas serán de 14° a 26°, también con cielo despejado.

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