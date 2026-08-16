Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo 16 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, Tucumán se encuentra bajo un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 5°, con una sensación térmica de 3°. La humedad es del 100%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte.

El clima hoy domingo 16 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento serán suaves, con una brisa del norte. La alta humedad y el cielo nublado podrían generar una sensación de frío durante la mañana y la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en el clima. Para el lunes 17 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 16°, con probabilidad de light rain. El martes 18 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 11° y 17°, también con posibilidad de lluvias. El miércoles 19 de agosto, se prevé un cielo nublado con mínimas de 9° y máximas de 19°. Finalmente, el jueves 20 de agosto, se espera un día despejado, con mínimas de 10° y máximas de 27°. Para el viernes 21 de agosto, las temperaturas serán de 14° a 26°, también con cielo despejado.