Batalla campal en el ascenso: Arsenal y Talleres de Escalada terminaron a las trompadas

FOTO: Arsenal y Talleres de Escalada terminaron a las trompadas. (captura de TV)

El cierre del partido entre Arsenal de Sarandí y Talleres de Remedios de Escalada terminó en un verdadero escándalo. A segundos del final, un cruce entre dos futbolistas desencadenó una battalla campal que involucró a jugadores y suplentes de ambos equipos en el estadio Julio Humberto Grondona.

El encuentro correspondió a la 30ª fecha de la Primera B Metropolitana y terminó con triunfo 1-0 de Talleres, gracias al gol de Pablo Cortizo a los 42 minutos del segundo tiempo.

La gresca comenzó cuando Claudio Mosca, mediocampista de Talleres y con pasado en las inferiores de Arsenal, reaccionó luego de perder la pelota ante Alexis Payés. El futbolista respondió con una patada, un empujón y un manotazo que provocaron la inmediata reacción de los jugadores del conjunto local.

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"Batalla Campal"



Porque los jugadores de Arsenal y Talleres de Remedios de Escalada se agarraron a las piñas. El juez finalizó el partido. pic.twitter.com/VXm27vAB8t — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 15, 2026

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La situación rápidamente se salió de control. Mientras varios futbolistas rodeaban a Mosca, en otro sector del campo Eugenio Olivera, delantero de Talleres, quedó involucrado en otro enfrentamiento. El jugador lanzó un manotazo contra Uriel La Rosa y luego fue interceptado por Mariano Del Col, quien le dio una patada y un golpe de puño.

La pelea se extendió por distintos sectores del campo de juego y también participaron los suplentes de ambos equipos. Ante la magnitud del conflicto, el personal de seguridad tuvo que ingresar para separar a los protagonistas.

Tras observar las distintas acciones, el árbitro Gastón Iglesias expulsó a Mosca una vez finalizado el partido. El informe del juez y las actuaciones posteriores podrían determinar nuevas sanciones para los jugadores involucrados.

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Talleres ganó y quedó en la cima

Más allá del escandaloso final, Talleres consiguió tres puntos importantes en su pelea por el campeonato. Pablo Cortizo marcó el único gol a los 42 minutos del segundo tiempo, cuando aprovechó un rebote tras un tiro libre dentro del área y definió frente al arco.

Con la victoria, Talleres de Escalada llegó a los 56 puntos y alcanzó a Excursionistas en la cima de la Primera B Metropolitana.

Arsenal, en tanto, quedó quinto con 53 unidades y buscará recuperarse en la próxima jornada, cuando se enfrente con Argentino de Merlo.

El resultado deportivo quedó, sin embargo, opacado por la violencia del cierre, que convirtió los últimos segundos del partido en una escena de empujones, golpes y corridas que deberá ser analizada ahora por los organismos disciplinarios.