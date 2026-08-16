Volvió el sol a Córdoba: cómo seguirá el tiempo durante lo que queda del fin de semana largo

Después de varios días inestables y nublados, el sol volvió a aparecer este domingo en Córdoba, aunque el buen tiempo tendrá una pausa a partir de este lunes, cuando regresarían las lluvias a la ciudad.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo se espera una jornada parcialmente soleada, con una máxima de 18 grados. La mínima fue de 7,2 °C a las 8 de la mañana.

El lunes, en tanto, comenzaría a cambiar el panorama. Se prevé una máxima de 17 grados y una mínima de 8, con probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% durante buena parte de la jornada.

La inestabilidad continuaría el martes, con una jornada más fría: 12 grados de máxima y 9 de mínima, además de una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40%.

El miércoles las condiciones comenzarían a mejorar, aunque todavía podría registrarse alguna precipitación aislada durante la noche. Se espera una máxima de 13 grados y una mínima de 10.

Cómo seguirá el tiempo en Córdoba

El jueves marcaría un fuerte cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo estaría mayormente despejado y la temperatura subiría considerablemente, con una máxima de 22 grados y una mínima de 7.

El viernes continuaría el buen tiempo, aunque con cielo parcialmente nublado. La temperatura oscilaría entre los 10 y los 17 grados.

Para el sábado, el pronóstico anticipa otra jornada con presencia de sol y algunas nubes, con una mínima de 6 grados y una máxima de 16.

Así, el fin de semana largo tendrá un comienzo agradable este domingo, un nuevo período de inestabilidad entre lunes y martes y una mejora progresiva desde el miércoles, con un marcado ascenso de la temperatura hacia el jueves.