Volvió el sol a Córdoba: cómo seguirá el tiempo durante lo que queda del fin de semana largo
Para este domingo, se espera una máxima de 18 grados. La mínima fue de 7.2 °C a las 8 de la mañana. Este lunes regresarían las lluvias. El pronóstico extendido.
16/08/2026 | 08:45Redacción Cadena 3
FOTO: El domingo amaneció fresco y despejado en Córdoba.
Después de varios días inestables y nublados, el sol volvió a aparecer este domingo en Córdoba, aunque el buen tiempo tendrá una pausa a partir de este lunes, cuando regresarían las lluvias a la ciudad.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo se espera una jornada parcialmente soleada, con una máxima de 18 grados. La mínima fue de 7,2 °C a las 8 de la mañana.
El lunes, en tanto, comenzaría a cambiar el panorama. Se prevé una máxima de 17 grados y una mínima de 8, con probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% durante buena parte de la jornada.
La inestabilidad continuaría el martes, con una jornada más fría: 12 grados de máxima y 9 de mínima, además de una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40%.
El miércoles las condiciones comenzarían a mejorar, aunque todavía podría registrarse alguna precipitación aislada durante la noche. Se espera una máxima de 13 grados y una mínima de 10.
Cómo seguirá el tiempo en Córdoba
El jueves marcaría un fuerte cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo estaría mayormente despejado y la temperatura subiría considerablemente, con una máxima de 22 grados y una mínima de 7.
El viernes continuaría el buen tiempo, aunque con cielo parcialmente nublado. La temperatura oscilaría entre los 10 y los 17 grados.
Para el sábado, el pronóstico anticipa otra jornada con presencia de sol y algunas nubes, con una mínima de 6 grados y una máxima de 16.
Así, el fin de semana largo tendrá un comienzo agradable este domingo, un nuevo período de inestabilidad entre lunes y martes y una mejora progresiva desde el miércoles, con un marcado ascenso de la temperatura hacia el jueves.
Lectura rápida
¿Qué se espera para el clima en Córdoba este domingo? Se espera una jornada parcialmente soleada con una máxima de 18 grados.
¿Quién proporciona el pronóstico del clima? El pronóstico es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo regresarán las lluvias a Córdoba? Las lluvias regresarían a la ciudad a partir del lunes.
¿Cómo será el clima el jueves en Córdoba? El jueves se espera un fuerte cambio con cielo mayormente despejado y una máxima de 22 grados.
¿Qué condiciones habrá entre lunes y martes? Se anticipa un nuevo período de inestabilidad con lluvias y temperaturas más frías.