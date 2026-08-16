Un domingo inolvidable: las postales de la gran Fiesta del Día del Niño en el Kempes
Una multitud se acercó con las primeras luces del día al coliseo cordobés para disfrutar del tradicional evento de Cadena 3, con música en vivo, regalos y sorpresas para toda la familia. Galería de fotos.
16/08/2026 | 08:36Redacción Cadena 3
FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: La gente comenzó a llegar con las primeras luces del amanecer (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: La gente comenzó a llegar con las primeras luces del amanecer (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: La gente comenzó a llegar con las primeras luces del amanecer (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: La gente comenzó a llegar con las primeras luces del amanecer (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: La gente comenzó a llegar con las primeras luces del amanecer (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: La gente comenzó a llegar con las primeras luces del amanecer (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)