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Fiesta del Día del Niño 2026 Notas

Un domingo inolvidable: las postales de la gran Fiesta del Día del Niño en el Kempes

Una multitud se acercó con las primeras luces del día al coliseo cordobés para disfrutar del tradicional evento de Cadena 3, con música en vivo, regalos y sorpresas para toda la familia. Galería de fotos.

16/08/2026 | 08:36Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

La gente comenzó a llegar con las primeras luces del amanecer (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: La gente comenzó a llegar con las primeras luces del amanecer (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

La gente comenzó a llegar con las primeras luces del amanecer (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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La gente comenzó a llegar con las primeras luces del amanecer (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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La gente comenzó a llegar con las primeras luces del amanecer (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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La gente comenzó a llegar con las primeras luces del amanecer (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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La gente comenzó a llegar con las primeras luces del amanecer (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Este domingo, un día para el recuerdo con la tradicional fiesta (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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