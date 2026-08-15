La historia de Thiago Almada: de vender verduras en Fuerte Apache, a refuerzo estrella de River

A Thiago Ezequiel Almada el fútbol le salvó la vida. Nació el 26 de abril de 2001 en Ciudadela y creció en Fuerte Apache, el humilde y peligroso barrio que se hizo conocido a nivel mundial por ser la cuna de Carlos Tévez. “El Apache”, justamente, fue su espejo.

Con menos de cuatro años empezó a patear la pelota en el club de Santa Clara, el potrero de tierra donde el propio Carlitos empezó su carrera, y en el que Thiago llegó a jugar por plata contra gente más grande que él. En el barrio le tocó vivir un contexto difícil que lo hizo crecer de golpe, mientras se divertía disfrazando las piedras de pelotas de fútbol.

Diego, su papá, se despertaba a las 3 de la mañana para trabajar como chofer de camión repartiendo bebidas. Siempre unido a sus cuatro hermanos, con los que jugaba hasta adentro de la casa, y bajo el cuidado de su mamá, que se las rebuscaba en la calle, los Almada le gambeteaban, a puro esfuerzo, al barro y la pobreza.

Tímido pero seguro, Thiago, al que apodaban “Guayo” por su forma de hablar, tuvo que salir a trabajar en un carro: megáfono en mano, vendía frutas y verduras en Fuerte Apache, y también juntaba botellas de plástico para reciclar. El objetivo era el mismo: conseguir unos pesos extras para ayudar a su familia. Años más tarde, supo decir que su sueño era poder comprarle una casa propia a sus padres.

Siempre fiel a sus raíces, vuelve cada vez que puede a su barrio, donde armó su propio merendero, manejado por sus abuelos.

Su endiablada gambeta y talento incipiente lo llevaron a ser visto por ojeadores de muchos clubes, pero fue Vélez quien lo fichó con apenas seis años. Fue campeón en infantiles y se ganó el mote de ser la joya del fútbol argentino.

Siendo niño estuvo a punto de pasar a Boca: se probó y quedó, pero en la revisión médica previa al fichaje le detectaron un pequeño soplo en el corazón que lo privó de sumarse al “Xeneize”.

Con 17 años recién cumplidos, Sebastián Beccacece, entonces ayudante de Sampaoli, lo llamó para ser sparring de la selección en el Mundial de Rusia 2018. Al volver de la Copa del Mundo, Gabriel Heinze, quien dirigía en esa época al “Fortín”, lo citó a su primera pretemporada con el equipo velezano.

Su debut en Primera fue el 10 de agosto de 2018, en un triunfo ante Newell’s, pero fue alternando también con la Reserva de Vélez, donde la rompió. En 2019 siguió creciendo: fue citado al Sudamericano sub 20 con la selección y sumó más minutos en la V azulada. Las canchas del fútbol argentino ya empezaban a conocer a la promesa de Fuerte Apache.

Pep Guardiola vio en él similitudes con Messi y lo quiso para Manchester City, y también sonó fuerte, una vez más, en Boca: incluso, el propio Juan Román Riquelme lo invitó a comer un asado para acercarse a él. Pero finalmente renovó en Vélez, donde enloqueció a los rivales y fue clave con su vértigo y goles, que lo llevaron rápidamente a un nuevo destino.

A los 20 años, Almada pasó al Atlanta United de la MLS por unos 16 millones de dólares. En la liga de Estados Unidos la descosió y fue seguido de cerca por Lionel Scaloni, que lo conocía de su paso por la sub-20. En 2022 debutó en la selección mayor en un amistoso ante Honduras, y ese mismo año, por la “ventana” por la lesión de Joaquín Correa, fue convocado al Mundial de Qatar. El resto es historia: Argentina se coronó campeón del mundo en una histórica final ante Francia y el pibe de Fuerte Apache fue parte del bordado de la tercera estrella.

Luego pasó al Botafogo de Brasil, donde se convirtió en referente contemporáneo y volvió a alcanzar la gloria máxima, pero esta vez a nivel clubes: ganó la Copa Libertadores en 2024, mismo año en el que alzó el Brasileirao con el “Fogao”. Fue, como un guiño del destino, en el Monumental. Y en ese gran 2024, además, logró la Copa América con Argentina.

Su primera experiencia en Europa fue en 2025: tras su estadía en Brasil, recaló en Olympique de Lyon, uno de los grandes de Francia, donde fue compañero de Nicolás Tagliafico. Con poca continuidad, a mitad de año recibió el llamado del “Cholo” Simeone y pasó al Atlético de Madrid.

Almada llegó con muchas expectativas al “Colchonero”, pero le costó afianzarse en el once inicial, en el marco de una fuerte competencia interna. Aunque tuvo gol y dio asistencias, fue más suplente que titular en su paso por el conjunto español. Eso no le quitó la chance de ser convocado nuevamente por Scaloni al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En la Copa del Mundo, Thiago arrancó siendo titular en la fase de grupos y también lo fue en 16avos, ante Cabo Verde, pero después perdió ese lugar en los últimos partidos rumbo a la final. En semis contra Inglaterra y en el duelo decisivo ante España no sumó minutos. Se colgó la medalla de subcampeón, tragó amargura y dio vuelta la página para el nuevo desafío.

El River de las superestrellas ya había puesto los ojos en él, pero no era el único: entre otros, Flamengo también tenía en el radar al atacante argentino. Sin embargo, la puja fue para un “Millo” que, ya reforzado con nombres de peso como su amigo Ángel Correa, Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré, quería a la frutilla del postre para enderezar un semestre que arrancó muy complicado.

A los 25 años, Thiago Almada se sumó a River como la compra más cara de la historia del fútbol argentino: fueron 20 millones de euros por su transferencia definitiva. El chico de Fuerte Apache tiene, ahora, el desafío de ser el abanderado de uno de los gigantes de Sudamérica que quiere reencontrarse con su mejor versión.