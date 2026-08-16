El Kempes ya está listo para una gran fiesta del Día del Niño con música, juegos y sorteos

FOTO: El estadio se prepara para una jornada llena de música, sorpresas y actividades

FOTO: El estadio se prepara para una jornada llena de música, sorpresas y actividades

El Estadio Mario Alberto Kempes ya está listo para recibir este domingo una gran celebración por el Día del Niño. A pocas horas del evento, el equipo de producción y técnica ultimó los detalles de una jornada que promete reunir a miles de familias desde las primeras horas de la mañana.

El montaje comenzó hace tres días y contempla un importante despliegue técnico. Se instalaron más de 60 sistemas de audio distribuidos por todo el estadio y más de 200 metros cuadrados de pantallas para garantizar que el espectáculo pueda disfrutarse desde cualquier sector.

El escenario es uno de los grandes protagonistas. Con una boca de 30 metros y dos estructuras que funcionarán de manera alternada, permitirá agilizar el recambio entre los distintos artistas y mantener el ritmo de una programación cargada de propuestas.

Además, dos torres laterales de más de 16 metros completarán la estructura visual. La intención es que tanto quienes estén dentro del estadio como quienes se encuentren en las inmediaciones puedan seguir el espectáculo.

La celebración comenzó temprano. Desde las 8 de la mañana, quienes ingresen recibirán una bolsita con juguetes, además de chocolate caliente y criollitos para compartir durante la jornada.

La grilla artística también será uno de los grandes atractivos. Está prevista la participación de más de nueve artistas y grupos, entre ellos, Almas, Simón Aguirre, Los Caligaris, Roze, K4os, Bandin y Pim Pau, Jean Carlos.

A la música se sumará uno de los momentos más esperados por los chicos: los sorteos. Habrá más de 100 bicicletas que serán sorteadas entre quienes estén presentes en el estadio.

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Desde la organización destacaron que todo está preparado para que el Kempes se transforme durante el domingo en un enorme espacio de celebración familiar.

“Está todo listo, todo preparado”, resumieron desde el equipo técnico, mientras avanzaban con las últimas pruebas de sonido e iluminación antes de la gran fiesta.

Informe de Celeste Benecchi