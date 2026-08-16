El Kempes ya vive la gran Fiesta del Día del Niño de Cadena 3: todo lo que tenés que saber

FOTO: La gente comenzó a llegar con las primeras luces del amanecer (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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FOTO: La gente comenzó a llegar con las primeras luces del amanecer (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

Córdoba ya vive la tradicional y gran Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 en el Estadio Mario Alberto Kempes, que alberga a una multitud para disfrutar de una jornada espectacular.

La celebración comenzó a las 8 en el estadio Mario Alberto Kempes. Las familias son recibidas con el tradicional chocolate caliente y criollos, mientras que también se entregan regalos a los niños y niñas presentes.

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La previa está a cargo de Luis Muñoz, con música, DJs, payasos y un gran espectáculo con más de 200 bailarines.

El escenario principal reúne a Bandín, Pim Pau, Simón Aguirre, Roze, Los Caligaris, Jean Carlos, La Granja de Zenón, K4os y Ángela Leiva. La conducción está en manos de Geo Monteagudo y "Colorete" Gianola.

La fiesta es organizada conjuntamente por el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, con el impulso de Cadena 3, La Popu, Cadena Heat y Cosquín Rock Radio. La entrada es libre y gratuita para toda la familia.

La radio acompaña el evento con una transmisión especial de "Amamos Argentina" con Chema Forte desde el estadio.

Un enorme despliegue técnico

El montaje comenzó hace tres días y contempla un importante despliegue técnico. Se instalaron más de 60 sistemas de audio distribuidos por todo el estadio y más de 200 metros cuadrados de pantallas para garantizar que el espectáculo pueda disfrutarse desde cualquier sector.

El escenario es uno de los grandes protagonistas. Con una boca de 30 metros y dos estructuras que funcionarán de manera alternada, permitirá agilizar el recambio entre los distintos artistas y mantener el ritmo de una programación cargada de propuestas.

Además, dos torres laterales de más de 16 metros completarán la estructura visual. La intención es que tanto quienes estén dentro del estadio como quienes se encuentren en las inmediaciones puedan seguir el espectáculo.

Transporte gratuito para niños

Para facilitar el acceso y que sea una fiesta de todos, se desplegará un operativo de traslado desde numerosos puntos de la ciudad hacia el estadio Kempes.

Desde las 07:00 horas, colectivos de las empresas TAMSAU, CONIFERAL, SiBus y SOL BUS trasladarán de manera gratuita a los vecinos y las vecinas desde 8 polideportivos, 6 Parques Educativos y la Plaza de la Intendencia – Héroes de Malvinas.

El operativo de traslado se realizará desde los polideportivos de Villa La Tela, El Chingolo, Panamericano, Corral de Palos, Los Algarrobos, Matienzo, General Bustos y Bajo Pueyrredón; y también en todos los Parques Educativos (Norte, Este, Sureste, Sur, Estación Flores y Noroeste).

Además, a partir de las 06:00 de la mañana y hasta las 20:00 horas, las líneas con recorrido al estadio Mario Alberto Kempes serán gratuitas: los colectivos 71 y 72 de la empresa SOL BUS y la 80 de SiBus.

En el resto de la líneas del transporte urbano, los menores de 12 años se trasladarán de manera gratuita desde las 06:00 hasta las 20:00 horas.

Estacionamiento gratuito

Quienes se trasladen en vehículos particulares puedenn estacionar sin costo en el playón sur del Kempes. Una vez completada su capacidad, se habilitará el nuevo sector de estacionamiento.

Trámites, controles de salud y actividades gratuitas

La jornada cuenta además con la presencia del programa Córdoba Cerca Tuyo, ubicado en la zona de la Virgen del Kempes.

La iniciativa del Gobierno provincial, desarrollada junto con los municipios, acerca de manera libre y gratuita trámites, servicios sanitarios y propuestas recreativas a los barrios y localidades de Córdoba.

Durante el festejo, los vecinos pueden realizar gestiones relacionadas con Ciudadano Digital (CiDi), el Registro Civil y el Documento Nacional de Identidad (DNI), además de consultar sobre PAICor, Banco de la Gente, Boleto Cordobés y otros programas provinciales.

También se ofrecen controles médicos, vacunación y testeos, junto con acciones ambientales, ecocanje y actividades recreativas para toda la familia.

"Es una fiesta accesible en estos momentos tan complejos, darle la posibilidad a tantos niños y familias de disfrutar", expresó el ministro de Desarrollo Social de Córdoba, Marcos Torres Lima, en diálogo con Cadena 3.