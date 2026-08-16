Un artista de época: así brilló Milo J en el Festival Yvy Porá en Formosa
El artista de Morón se presentó en la tercera noche de la fiesta formoseña. El público, integrado mayoritariamente por niños, adolescentes y jóvenes, acompañó el espectáculo con canciones y aplausos.
16/08/2026 | 09:06Redacción Cadena 3
FOTO: Milo J convocó a una multitud.
Milo J cerró su presentación en el Festival Yvy Porá, en Gran Guardia, Formosa, ante una verdadera multitud que colmó el predio y siguió cada una de las canciones del joven artista argentino.
El recital comenzó cerca de las 22.30 y fue transmitido en vivo y de manera completa por Cadena 3 Argentina, que había iniciado la cobertura a las 21 con una previa especial desde el festival.
Durante el show, el público acompañó con entusiasmo las canciones de Milo J, especialmente los niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes que se acercaron para disfrutar de la presentación.
"Desde que conozco a Lázaro Caballero me llama la atención todo lo que se genera en torno a Yvy Porá: no es como uno de esos festivales que tienen una temática, sino que es una combinación de cosas, de cultura, dentro del mismo folclore. Es hermoso y también vine por lo que lo admiro", dijo Milo en conferencia de prensa.
La presentación de Milo J fue uno de los momentos centrales de la tercera noche del Festival Yvy Porá, que continuó con una extensa programación musical durante la madrugada y tiene transmisión de Cadena 3.
Lectura rápida
¿Quién cerró su presentación en el Festival Yvy Porá?
Milo J cerró su presentación en el festival.
¿Cuándo comenzó el recital?
El recital comenzó cerca de las 22.30.
¿Dónde se llevó a cabo el festival?
El festival se llevó a cabo en Gran Guardia, Formosa.
¿Cómo fue la transmisión del recital?
Fue transmitido en vivo y de manera completa por Cadena 3 Argentina.
¿Por qué Milo J admira el festival?
Admira el festival por su combinación de cultura dentro del folclore, según sus propias palabras.