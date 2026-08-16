En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Argentina

En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

100 Noches Festivaleras

Un artista de época: así brilló Milo J en el Festival Yvy Porá en Formosa

El artista de Morón se presentó en la tercera noche de la fiesta formoseña. El público, integrado mayoritariamente por niños, adolescentes y jóvenes, acompañó el espectáculo con canciones y aplausos.  

16/08/2026 | 09:06Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Milo J convocó a una multitud.

FOTO: Milo J convocó a una multitud.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Milo J cerró su presentación en el Festival Yvy Porá, en Gran Guardia, Formosa, ante una verdadera multitud que colmó el predio y siguió cada una de las canciones del joven artista argentino. 

El recital comenzó cerca de las 22.30 y fue transmitido en vivo y de manera completa por Cadena 3 Argentina, que había iniciado la cobertura a las 21 con una previa especial desde el festival.

Durante el show, el público acompañó con entusiasmo las canciones de Milo J, especialmente los niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes que se acercaron para disfrutar de la presentación.

"Desde que conozco a Lázaro Caballero me llama la atención todo lo que se genera en torno a Yvy Porá: no es como uno de esos festivales que tienen una temática, sino que es una combinación de cosas, de cultura, dentro del mismo folclore. Es hermoso y también vine por lo que lo admiro", dijo Milo en conferencia de prensa.

La presentación de Milo J fue uno de los momentos centrales de la tercera noche del Festival Yvy Porá, que continuó con una extensa programación musical durante la madrugada y tiene transmisión de Cadena 3.

Lectura rápida

¿Quién cerró su presentación en el Festival Yvy Porá?
Milo J cerró su presentación en el festival.

¿Cuándo comenzó el recital?
El recital comenzó cerca de las 22.30.

¿Dónde se llevó a cabo el festival?
El festival se llevó a cabo en Gran Guardia, Formosa.

¿Cómo fue la transmisión del recital?
Fue transmitido en vivo y de manera completa por Cadena 3 Argentina.

¿Por qué Milo J admira el festival?
Admira el festival por su combinación de cultura dentro del folclore, según sus propias palabras.

Lo más visto

Espectáculos

100 Noches Festivaleras 2026

100 Noches Festivaleras. El Chaqueño y Soledad, figuras de la segunda noche del festival Yvy Porá en Formosa

El popular cantante salteño y la reconocida vocalista de Arequito, los artistas sobresalientes de este viernes. Orellana Lucca, Maggie Cullen y Los Nombradores del Alba, los otros destacados. Transmisión de Cadena 3.

Perspectiva Nacional

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf