Un artista de época: así brilló Milo J en el Festival Yvy Porá en Formosa

Milo J cerró su presentación en el Festival Yvy Porá, en Gran Guardia, Formosa, ante una verdadera multitud que colmó el predio y siguió cada una de las canciones del joven artista argentino.

El recital comenzó cerca de las 22.30 y fue transmitido en vivo y de manera completa por Cadena 3 Argentina, que había iniciado la cobertura a las 21 con una previa especial desde el festival.

Durante el show, el público acompañó con entusiasmo las canciones de Milo J, especialmente los niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes que se acercaron para disfrutar de la presentación.

"Desde que conozco a Lázaro Caballero me llama la atención todo lo que se genera en torno a Yvy Porá: no es como uno de esos festivales que tienen una temática, sino que es una combinación de cosas, de cultura, dentro del mismo folclore. Es hermoso y también vine por lo que lo admiro", dijo Milo en conferencia de prensa.

La presentación de Milo J fue uno de los momentos centrales de la tercera noche del Festival Yvy Porá, que continuó con una extensa programación musical durante la madrugada y tiene transmisión de Cadena 3.