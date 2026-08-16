En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Argentina

En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Consejos

Guía de cultivos: qué plantar en agosto para una cosecha exitosa

Agosto es un mes clave para sembrar diversos cultivos. Desde tomates hasta hierbas perennes, hay opciones para cada clima y época del año.

16/08/2026 | 09:52Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Consejos de siembra para agosto en el huerto

FOTO: Consejos de siembra para agosto en el huerto

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

En el Mid y Lower South, agosto representa una excelente oportunidad para plantar una segunda cosecha de tomates. Estos frutos no se desarrollan bien en temperaturas extremadamente altas, por lo que los días más frescos pueden favorecer su producción. Se recomienda adquirir plantines o cortar un fruto sano, enterrarlo en la tierra y mantenerlo húmedo. Este método permite que los tomates crezcan más rápido de lo que se podría imaginar.

Asimismo, en climas cálidos, también es posible sembrar una segunda cosecha de calabazas. La calabaza de verano crece rápidamente, por lo que es aconsejable retirar cualquier planta que haya dejado de producir y sembrar algunas semillas de calabaza amarilla o zucchini. Dependiendo de la fecha de heladas en la región, puede que aún haya tiempo para cultivar algunos tipos de calabaza de invierno.

Para los habitantes del sur, el periodo de siembra de primavera está llegando a su fin, pero todavía se puede plantar una segunda cosecha de frijoles y disfrutar de su producción hasta bien entrado el otoño. Un consejo importante es recordar que cuanto más se cosechen, más producirán.

En climas cálidos, se sugiere plantar nuevas semillas de pepinos, ya que algunas variedades maduran en tan solo 50 días.

En regiones frías, ahora es el momento ideal para sembrar rúcula. Se recomienda retirar las plantas viejas que hayan florecido y volver a sembrar. La rúcula puede estar lista en apenas 25 días. En climas cálidos, es mejor esperar hasta septiembre o más tarde para plantar.

La col rizada es muy resistente al invierno, por lo que se puede sembrar en la mayoría del país y disfrutarla hasta finales de otoño e incluso principios de invierno. Sorprendentemente, sobrevive a las heladas. En climas cálidos, se debe proteger con una tela de sombra mientras las plantas jóvenes se establecen. Aunque parezca que no está creciendo, comenzará a desarrollarse una vez que lleguen las temperaturas más frescas.

Los rábanos son extremadamente rápidos y fáciles de cultivar, madurando en 25 a 30 días, dependiendo de la variedad. Se pueden sembrar en climas del norte ahora, pero en el sur es recomendable esperar hasta principios o mediados de otoño.

La lechuga es otra opción sencilla de cultivar que no requiere mucho espacio. Se puede cultivar incluso en una caja de ventana o debajo de plantas más altas, que brindan sombra protectora a las plántulas si el clima sigue siendo cálido. En las regiones del sur, se debe esperar a que el clima se enfríe un poco antes de plantar, mientras que en las regiones más frías se puede sembrar ahora. La lechuga está lista en tan solo un mes para los brotes tiernos.

Finalmente, si aún no se ha comenzado un jardín de hierbas, todavía hay tiempo. Las hierbas son de las plantas más fáciles de cultivar, y se pueden optar por variedades perennes como tomillo, orégano y salvia. En climas cálidos, el romero también es perenne, o se puede mantener en interiores en macetas si se vive en un clima frío.

Lectura rápida

¿Qué se puede plantar en agosto?
Se pueden plantar tomates, calabazas, frijoles, pepinos, rúcula, col rizada, rábanos, lechuga y hierbas perennes.

¿Cuáles son los beneficios de plantar tomates en agosto?
Los tomates crecen mejor en temperaturas más frescas, lo que puede mejorar su producción.

¿Qué tipo de calabaza se puede cultivar?
Se pueden cultivar calabazas de verano como la amarilla y zucchini, así como algunas calabazas de invierno.

¿Cómo se cultiva la rúcula?
Se debe retirar las plantas viejas que hayan florecido y volver a sembrar para obtener una cosecha en 25 días.

¿Qué hierbas se pueden plantar ahora?
Se pueden plantar hierbas perennes como tomillo, orégano, salvia y romero en climas cálidos.

Lo más visto

Consejos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf