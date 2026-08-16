Guía de cultivos: qué plantar en agosto para una cosecha exitosa

En el Mid y Lower South, agosto representa una excelente oportunidad para plantar una segunda cosecha de tomates. Estos frutos no se desarrollan bien en temperaturas extremadamente altas, por lo que los días más frescos pueden favorecer su producción. Se recomienda adquirir plantines o cortar un fruto sano, enterrarlo en la tierra y mantenerlo húmedo. Este método permite que los tomates crezcan más rápido de lo que se podría imaginar.

Asimismo, en climas cálidos, también es posible sembrar una segunda cosecha de calabazas. La calabaza de verano crece rápidamente, por lo que es aconsejable retirar cualquier planta que haya dejado de producir y sembrar algunas semillas de calabaza amarilla o zucchini. Dependiendo de la fecha de heladas en la región, puede que aún haya tiempo para cultivar algunos tipos de calabaza de invierno.

Para los habitantes del sur, el periodo de siembra de primavera está llegando a su fin, pero todavía se puede plantar una segunda cosecha de frijoles y disfrutar de su producción hasta bien entrado el otoño. Un consejo importante es recordar que cuanto más se cosechen, más producirán.

En climas cálidos, se sugiere plantar nuevas semillas de pepinos, ya que algunas variedades maduran en tan solo 50 días.

En regiones frías, ahora es el momento ideal para sembrar rúcula. Se recomienda retirar las plantas viejas que hayan florecido y volver a sembrar. La rúcula puede estar lista en apenas 25 días. En climas cálidos, es mejor esperar hasta septiembre o más tarde para plantar.

La col rizada es muy resistente al invierno, por lo que se puede sembrar en la mayoría del país y disfrutarla hasta finales de otoño e incluso principios de invierno. Sorprendentemente, sobrevive a las heladas. En climas cálidos, se debe proteger con una tela de sombra mientras las plantas jóvenes se establecen. Aunque parezca que no está creciendo, comenzará a desarrollarse una vez que lleguen las temperaturas más frescas.

Los rábanos son extremadamente rápidos y fáciles de cultivar, madurando en 25 a 30 días, dependiendo de la variedad. Se pueden sembrar en climas del norte ahora, pero en el sur es recomendable esperar hasta principios o mediados de otoño.

La lechuga es otra opción sencilla de cultivar que no requiere mucho espacio. Se puede cultivar incluso en una caja de ventana o debajo de plantas más altas, que brindan sombra protectora a las plántulas si el clima sigue siendo cálido. En las regiones del sur, se debe esperar a que el clima se enfríe un poco antes de plantar, mientras que en las regiones más frías se puede sembrar ahora. La lechuga está lista en tan solo un mes para los brotes tiernos.

Finalmente, si aún no se ha comenzado un jardín de hierbas, todavía hay tiempo. Las hierbas son de las plantas más fáciles de cultivar, y se pueden optar por variedades perennes como tomillo, orégano y salvia. En climas cálidos, el romero también es perenne, o se puede mantener en interiores en macetas si se vive en un clima frío.