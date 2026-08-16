A 10 años del oro olímpico: Cecilia Carranza, la rosarina que hizo historia en Río 2016

Hace diez años, Cecilia Carranza Saroli protagonizaba una de las mayores conquistas del deporte rosarino. El 16 de agosto de 2016, la regatista ganó junto a Santiago Lange la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

La dupla argentina se impuso en la clase Nacra 17, una competencia de catamarán con tripulación mixta que hacía su debut en el programa olímpico. Carranza tenía 29 años y transitaba su tercera participación en unos Juegos, después de haber competido en Beijing 2008 y Londres 2012.

Argentina llegó como líder a la regata por las medallas, pero la definición en la bahía de Guanabara estuvo lejos de ser tranquila. Lange y Carranza recibieron dos penalizaciones y debieron realizar sendos giros de 360 grados, una situación que hizo peligrar el primer puesto.

Pese a las dificultades, lograron recuperarse y terminaron sextos. Cruzaron la meta apenas siete segundos antes que la embarcación italiana, una diferencia decisiva para conservar la ventaja en la clasificación general.

FOTO: Santiago Lange y Cecilia Carranza, campeones olímpicos en yachting.

Con 77 puntos, los argentinos se quedaron con el oro por una sola unidad sobre Australia y Austria, que finalizaron igualados con 78. La medalla de plata fue para Jason Waterhouse y Lisa Darmanin, mientras que Thomas Zajac y Tanja Frank obtuvieron el bronce.

Una definición que mantuvo el suspenso hasta el final

La incertidumbre fue tal que Carranza no advirtió inmediatamente que habían ganado. Mientras aguardaban los resultados y realizaban los cálculos, Lange comprendió que la combinación de posiciones les permitía mantenerse en lo más alto.

La consagración llegó después de un proceso iniciado tres años antes, cuando ambos comenzaron a competir juntos. En 2014 habían sido subcampeones mundiales en Santander y llegaron a Río como una de las embarcaciones con posibilidades de subir al podio.

El triunfo también tuvo un fuerte componente de superación. Lange había sido operado en 2015 por un cáncer de pulmón y regresó rápidamente a los entrenamientos para preparar sus sextos Juegos Olímpicos. Carranza, por su parte, había dejado la clase Laser Radial para adaptarse al Nacra 17 y construir una sociedad deportiva que terminaría haciendo historia.

Una conquista que quedó en la historia argentina

La medalla de Lange y Carranza fue la primera de oro conseguida por la vela argentina en unos Juegos Olímpicos. Para la rosarina también significó convertirse en la segunda mujer del país en alcanzar el máximo escalón del podio, diez días después de la consagración de Paula Pareto en judo.

Antes de Río, Carranza ya había ganado la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y acumuló títulos sudamericanos y nacionales. Sin embargo, la victoria olímpica la ubicó definitivamente entre las figuras más importantes del deporte argentino.

La dupla continuó compitiendo durante el siguiente ciclo y volvió a representar al país en Tokio. En la ceremonia inaugural de aquellos Juegos, celebrados en 2021, Carranza y Lange fueron los abanderados de la delegación argentina y concluyeron séptimos en Nacra 17.

Diez años después, la imagen de ambos abrazados sobre el catamarán permanece como el símbolo de una jornada inolvidable. Para Rosario significó, además, la consagración olímpica de un deportista que llevó a lo más alto una trayectoria construida desde su vínculo con el río Paraná.