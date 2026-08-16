La actividad física en la mediana edad podría proteger tu cerebro en el futuro

Un nuevo estudio de UT Health San Antonio sugirió que la actividad física y mantener niveles saludables de azúcar en sangre durante la mediana edad pueden estar relacionados con una disminución significativamente más lenta en las habilidades cognitivas en etapas posteriores de la vida. Este hallazgo es especialmente relevante para los adultos hispanos.

Investigaciones anteriores ya habían establecido que los problemas cardiovasculares en la mediana edad pueden aumentar el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Sin embargo, este estudio se destacó por ser uno de los primeros en investigar cómo factores específicos de salud cardiovascular se relacionan con el envejecimiento cognitivo en diferentes grupos étnicos.

Los investigadores analizaron a 402 personas de San Antonio, de las cuales el 52% eran hispanos y el resto no hispanos blancos. La edad promedio de los participantes fue de 57.9 años y el 58.5% eran mujeres.

Los resultados variaron según la etnicidad. Se observó que la actividad física estaba particularmente asociada con un deterioro cognitivo más lento entre los participantes hispanos, mientras que niveles más bajos de glucosa en sangre en ayunas se relacionaron con un menor deterioro cognitivo entre los participantes no hispanos blancos.

Según Claudia Satizabal, PhD y profesora asociada en el Departamento de Ciencias de la Salud Poblacional de UT Health San Antonio, "Al mejorar la salud cardiovascular a través de cambios en el estilo de vida, hay un potencial significativo para aliviar la carga de salud pública del Alzheimer y otras demencias, particularmente en poblaciones de alto riesgo".

Satizabal co-dirigió el estudio junto a Chen-Pin Wang, PhD. La investigación, titulada "Asociación longitudinal entre la salud cardiovascular en la mediana edad y el cambio cognitivo en una cohorte biétnica", fue publicada el 23 de julio en la revista Alzheimer's & Dementia: Behavior & Socioeconomics of Aging.

La salud cardiovascular se ha convertido en un factor clave en el envejecimiento del cerebro, y el estudio destaca que el 14% de los adultos hispanos de 65 años o más tienen Alzheimer, en comparación con el 10% de los adultos no hispanos blancos.

A pesar de estas disparidades, las poblaciones hispanas siguen estando subrepresentadas en la investigación sobre Alzheimer, lo que complica la comprensión de cómo se desarrolla el riesgo de demencia a lo largo del tiempo. Para abordar esta brecha, el equipo de UT Health San Antonio investigó la relación entre la salud cardiovascular en la mediana edad, medida a través de puntuaciones de Life's Simple 7 (LS7), y el posterior deterioro cognitivo entre adultos mayores hispanos y no hispanos blancos.

El LS7, propuesto por la Asociación Americana del Corazón, incluye factores de comportamiento como una dieta saludable, no fumar y la actividad física, además de factores de salud como la presión arterial, índice de masa corporal, colesterol total y glucosa en sangre en ayunas. Estudios previos habían encontrado que una mayor adherencia a LS7 se asociaba con un mejor rendimiento cognitivo y un menor riesgo de demencia.

Para el nuevo análisis, los investigadores evaluaron la salud cardiovascular de los participantes de SAHS que luego se inscribieron en SALSA, utilizando sus puntuaciones de LS7. La capacidad cognitiva se midió hasta cuatro veces con el Mini-Mental State Examination, un test de 11 preguntas establecido que evalúa la memoria, atención y habilidades de pensamiento.

Los investigadores también usaron modelos de ecuaciones de estimación generalizadas para examinar cómo los factores cardiovasculares se relacionaron con los cambios en la cognición, teniendo en cuenta la edad, sexo, ingresos y educación. Los resultados indicaron que participar en cualquier actividad física, en lugar de llevar un estilo de vida sedentario, estaba asociado con un deterioro cognitivo más lento entre los hispanos.

Además, los niveles de glucosa en ayunas emergieron como un factor importante. Entre los participantes no hispanos blancos, las lecturas de glucosa en ayunas de 126 miligramos por decilitro o menos se asociaron con una tasa más lenta de deterioro cognitivo.

La investigación concluyó que la salud cardiovascular durante la mediana edad podría influir en el envejecimiento cognitivo muchos años después, pero también que los factores más importantes podrían no ser los mismos para cada población. Se espera que los participantes del estudio sean invitados a unirse al San Antonio Heart and Mind Study (SAHMS) en el Glenn Biggs Institute, donde se espera que el proyecto en curso genere nuevos descubrimientos mediante la recolección de datos neurológicos avanzados.