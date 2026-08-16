Las figuras de Cadena 3, presentes en el multitudinario festejo en el Kempes

FOTO: Las figuras de Cadena 3, presentes en el estadio.

FOTO: El Turci Genesir y Geo Monteagudo, en la fiesta.

Las principales figuras de Cadena 3 dijeron presente este domingo en el multitudinario festejo que se desarrolla en el estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de una jornada que reúne a miles de cordobeses.

El evento cuenta con la conducción de Geo Monteagudo y el Colorete Gianola, quienes acompañan a los presentes durante la celebración desde el escenario montado en el estadio.

Además, "Amamos los Domingos", el programa conducido por Chema Forte y Agustina Vivanco, se emite este domingo desde el Kempes y lleva a los oyentes todo lo que ocurre en el multitudinario festejo.

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A lo largo de la jornada, periodistas, conductores y distintas figuras de Cadena 3 también se acercaron al estadio para compartir la gran y tradicional celebración junto a los cordobeses.