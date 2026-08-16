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Las figuras de Cadena 3, presentes en el multitudinario festejo en el Kempes

El evento cuenta con la conducción de Geo Monteagudo y el Colorete Gianola. Además, "Amamos los Domingos", con Chema Forte y Agustina Vivanco, se emite desde el estadio, y asistieron periodistas y conductores de la emisora.

16/08/2026 | 10:13Redacción Cadena 3

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El Turci Genesir y Geo Monteagudo, en la fiesta.

FOTO: El Turci Genesir y Geo Monteagudo, en la fiesta.

Geo Monteagudo y Colorete Gianola, conductores del evento.

FOTO: Geo Monteagudo y Colorete Gianola, conductores del evento.

Geo Monteagudo y Colorete Gianola, conductores del evento.

FOTO: Geo Monteagudo y Colorete Gianola, conductores del evento.

El Turco Genesir, bien cerca de la gente

FOTO: El Turco Genesir, bien cerca de la gente

El Turco Genesir, bien cerca de la gente

FOTO: El Turco Genesir, bien cerca de la gente

Agustín González, con las chicas de Bandín.

FOTO: Agustín González, con las chicas de Bandín.

Guille López repartió café para los niños.

FOTO: Guille López repartió café para los niños.

Emanuel Manitta, Adrián Simioni y Guillermo López, en la fiesta.

FOTO: Emanuel Manitta, Adrián Simioni y Guillermo López, en la fiesta.

Las figuras de Cadena 3, presentes en el estadio.

FOTO: Las figuras de Cadena 3, presentes en el estadio.

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Las principales figuras de Cadena 3 dijeron presente este domingo en el multitudinario festejo que se desarrolla en el estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de una jornada que reúne a miles de cordobeses.

El evento cuenta con la conducción de Geo Monteagudo y el Colorete Gianola, quienes acompañan a los presentes durante la celebración desde el escenario montado en el estadio.

Además, "Amamos los Domingos", el programa conducido por Chema Forte y Agustina Vivanco, se emite este domingo desde el Kempes y lleva a los oyentes todo lo que ocurre en el multitudinario festejo.

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A lo largo de la jornada, periodistas, conductores y distintas figuras de Cadena 3 también se acercaron al estadio para compartir la gran y tradicional celebración junto a los cordobeses.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebra? Un multitudinario festejo en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Quiénes conducen el evento? Geo Monteagudo y el Colorete Gianola.

¿Cuándo se realiza el festejo? Este domingo.

¿Dónde tiene lugar la celebración? En el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Por qué es importante el evento? Reúne a miles de cordobeses y es una gran y tradicional celebración.

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