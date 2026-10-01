Christa Pike sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales: está internada en un hospital
La mujer continuó respirando durante casi una hora tras recibir dos tandas de fármacos letales en Tennessee. Sus abogados presentaron un recurso de emergencia ante la Corte Suprema.
01/10/2026 | 08:16Redacción Cadena 3
FOTO: Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee por el asesinato de una joven en 1995.
Una situación sin antecedentes recientes sacudió el sistema judicial de Estados Unidos este miércoles. Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte del estado de Tennessee, sobrevivió al procedimiento de ejecución mediante inyección letal al que fue sometida y debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanece hospitalizada.
El procedimiento, llevado a cabo tras una serie de postergaciones y recursos presentados por la defensa, presentó fallas no contempladas en los protocolos oficiales.
Según testigos presenciales y periodistas apostados en el recinto, Pike permaneció consciente durante la primera etapa del proceso, conversó con los funcionarios presentes e incluso cantó junto a su guía espiritual.
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Tras la administración de la segunda tanda de pentobarbital, los cronistas relataron haber escuchado fuertes ronquidos y observado movimientos en la camilla: "La condenada realizó movimientos de cabeza y cuello, e incluso levantó la cabeza por un momento mientras continuaba respirando durante casi una hora después de aplicarle las dosis completas", detallaron los testigos en la sala de ejecución.
Ante la evidencia de que la reclusa continuaba con vida y atravesaba una situación de "agonía innecesaria", su equipo legal interpuso una moción de urgencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para exigir la interrupción inmediata de la medida.
Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no determinaron qué factor provocó la falla técnica o farmacológica.
Un crimen de tres décadas y una batalla legal en los tribunales
Christa Pike, de 50 años, llevaba más de 30 años en prisión. Fue condenada a la pena capital en 1996 por el crimen de Colleen Slemmer, una joven de 19 años ultimada en Knoxville en 1995.
En aquel momento, Pike tenía 18 años y cometió el hecho junto a dos cómplices.
En las horas previas al procedimiento, la defensa había intentado frenar la ejecución argumentando trastornos severos de salud mental —incluido estrés postraumático— y antecedentes de abusos durante la infancia de la condenada.
Tras una sucesión de fallos contrapuestos entre tribunales de apelación y la Corte Suprema, el máximo tribunal terminó habilitando el procedimiento poco antes del vencimiento del plazo fijado para la medianoche del miércoles.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió el miércoles en Estados Unidos? Una ejecución de Christa Pike falló, y ella fue trasladada a un centro de salud tras sobrevivir al procedimiento.
¿Quién es Christa Pike? Es la única mujer en el corredor de la muerte en Tennessee, condenada por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995.
¿Cuándo fue condenada Pike? Fue condenada en 1996 y llevaba más de 30 años en prisión.
¿Dónde ocurrió el incidente? En el estado de Tennessee, en el recinto donde se llevó a cabo la ejecución.
¿Por qué se interrumpió la ejecución? Debido a fallas en el procedimiento que provocaron una situación de "agonía innecesaria" para Pike.