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San Pablo al desnudo: caos de tránsito, grieta política y el costo de vida antes de las urnas

El enviado especial repasó la realidad de la metrópoli brasileña. Analizó la brecha entre el Lula da Silva y Flávio Bolsonaro de cara al domingo.

01/10/2026 | 07:48Redacción Cadena 3

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Ciudad de San Pablo (Getty).

FOTO: Ciudad de San Pablo (Getty).

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Federico Albarenque Por Federico Albarenque

A pocos días de las elecciones decisivas en Brasil, la ciudad de San Pablo atraviesa un clima de fuerte expectativa política atravesado por el colapso del tránsito y las marcadas desigualdades sociales que se perciben a diario en sus calles. 

Con más de 12 millones de habitantes y un nivel de producción equivalente al de varios países de la región, la actividad económica no logra aplacar la preocupación de los trabajadores por el costo de vida y el endeudamiento.

En medio del ritmo convulsionado de la metrópoli, los propios ciudadanos reflejan las dificultades para llegar a fin de mes a pesar de la estabilidad de precios que muestra la economía brasileña, donde la inflación anual ronda el 4,4%.

Las exigencias de la rutina diaria se perciben directamente en los choferes y trabajadores de la calle: "Trabajo entre ocho y diez horas por día y gano unos 1.500 dólares por mes. Sin embargo, no alcanza porque los alquileres en la zona céntrica son muy caros", relató José, un conductor de aplicación que recorre San Pablo a diario.

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Precios accesibles pero presupuestos ajustados

El panorama de los gastos cotidianos expone un fuerte contraste entre los valores de los alimentos y la capacidad de ahorro de las familias: 

Alimentación: comer en un restaurante promedio tiene un costo estimado de $20.000, mientras que en los supermercados el kilo de pechuga de pollo ronda los $7.000 y el litro de leche se ubica en $1.300.

Gastos fijos: el valor de la vivienda en los sectores urbanos céntricos absorbe la mayor parte de los ingresos, derivando en un elevado endeudamiento familiar para cubrir los consumos del mes.

Expansión urbana: aunque la infraestructura cuenta con autopistas y avenidas de gran escala, el crecimiento de la periferia y de los barrios populares evidencia una brecha social que se acentúa durante las noches en pleno centro financiero.

Polarización y balotaje en el horizonte electoral

La recta final de la campaña encuentra a los candidatos concentrando sus últimos esfuerzos para captar el voto de los indecisos, que representan cerca del 10% del electorado. 

La contienda se mantiene polarizada entre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, con proyecciones que marcan una leve ventaja para el actual presidente de entre dos y tres puntos de diferencia. 

 Al no alcanzarse la mitad más uno de los sufragios requeridos por la normativa electoral para definir en primera vuelta, el escenario político apunta a la realización de un balotaje el próximo 25 de octubre para definir al nuevo gobierno.

Lectura rápida

¿Qué evento se aproxima en Brasil? Las elecciones decisivas.

¿Cuál es la situación económica en San Pablo? Hay preocupaciones por el costo de vida y el endeudamiento.

¿Quiénes son los candidatos principales? Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

¿Cuándo se llevará a cabo el balotaje? El 25 de octubre.

¿Qué porcentaje del electorado son indecisos? Cerca del 10%.

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