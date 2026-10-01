San Pablo al desnudo: caos de tránsito, grieta política y el costo de vida antes de las urnas

Por Federico Albarenque

A pocos días de las elecciones decisivas en Brasil, la ciudad de San Pablo atraviesa un clima de fuerte expectativa política atravesado por el colapso del tránsito y las marcadas desigualdades sociales que se perciben a diario en sus calles.

Con más de 12 millones de habitantes y un nivel de producción equivalente al de varios países de la región, la actividad económica no logra aplacar la preocupación de los trabajadores por el costo de vida y el endeudamiento.

En medio del ritmo convulsionado de la metrópoli, los propios ciudadanos reflejan las dificultades para llegar a fin de mes a pesar de la estabilidad de precios que muestra la economía brasileña, donde la inflación anual ronda el 4,4%.

Las exigencias de la rutina diaria se perciben directamente en los choferes y trabajadores de la calle: "Trabajo entre ocho y diez horas por día y gano unos 1.500 dólares por mes. Sin embargo, no alcanza porque los alquileres en la zona céntrica son muy caros", relató José, un conductor de aplicación que recorre San Pablo a diario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Precios accesibles pero presupuestos ajustados

El panorama de los gastos cotidianos expone un fuerte contraste entre los valores de los alimentos y la capacidad de ahorro de las familias:

Alimentación: comer en un restaurante promedio tiene un costo estimado de $20.000, mientras que en los supermercados el kilo de pechuga de pollo ronda los $7.000 y el litro de leche se ubica en $1.300.

Gastos fijos: el valor de la vivienda en los sectores urbanos céntricos absorbe la mayor parte de los ingresos, derivando en un elevado endeudamiento familiar para cubrir los consumos del mes.

Expansión urbana: aunque la infraestructura cuenta con autopistas y avenidas de gran escala, el crecimiento de la periferia y de los barrios populares evidencia una brecha social que se acentúa durante las noches en pleno centro financiero.

Polarización y balotaje en el horizonte electoral

La recta final de la campaña encuentra a los candidatos concentrando sus últimos esfuerzos para captar el voto de los indecisos, que representan cerca del 10% del electorado.

La contienda se mantiene polarizada entre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, con proyecciones que marcan una leve ventaja para el actual presidente de entre dos y tres puntos de diferencia.

Al no alcanzarse la mitad más uno de los sufragios requeridos por la normativa electoral para definir en primera vuelta, el escenario político apunta a la realización de un balotaje el próximo 25 de octubre para definir al nuevo gobierno.