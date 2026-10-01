Detenciones en Bolivia: apresan al fiscal general y al exministro por vínculos con el narcotráfico

FOTO: Estas detenciones se dictaron a partir del caso relacionado con el narco uruguayo Sebastián Marset.

Buenos Aires, 1 de octubre (NA) - La Policía boliviana llevó a cabo la aprehensión del fiscal general, Roger Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en un contexto marcado por nuevas revelaciones sobre los supuestos lazos de las autoridades bolivianas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Mariaca y Zeballos fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, al regresar de la ciudad de Sucre, mientras que Del Castillo fue arrestado posteriormente en el barrio Sopocachi de La Paz, según reportes de medios locales.

Además, se registraron la aprehensión de otros funcionarios y de un oficial de la Policía, de acuerdo a la información recabada por la Agencia Noticias Argentinas.

Hasta el momento de la redacción de este despacho, no se había proporcionado información oficial completa sobre las órdenes de aprehensión, los delitos atribuidos ni la autoridad que llevó a cabo los operativos contra Mariaca y Zeballos.

La situación legal de los detenidos sigue en espera de aclaraciones oficiales.

Las detenciones se produjeron pocas horas después de que se hiciera público un video grabado durante la captura de Marset, el 13 de marzo en Santa Cruz, donde el narcotraficante menciona a Mariaca, Del Castillo y al capitán Rubén Aparicio.

De acuerdo con versiones sobre este material, Marset alegó haber pagado 500.000 dólares para permanecer en Bolivia, mencionando a estas personas en relación con ese supuesto acuerdo.

Tales afirmaciones dependen de una investigación independiente para su verificación.

La Fiscalía General había rechazado versiones previas sobre una supuesta reunión entre Mariaca y Marset antes de la extradición del uruguayo a Estados Unidos, demandando pruebas que respalden esa acusación.

El Ministerio Público aseguró que no participó en la operación que culminó con la captura del narcotraficante.

Revocación de visas

Este episodio ocurre apenas dos días después de que Estados Unidos decidiera revocar las visas de Mariaca, Zeballos y otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos.

Washington acusó a Mariaca de presunta corrupción relacionada con la protección de actividades de narcotráfico, acusaciones que el fiscal ha rechazado.

En el caso de Zeballos, Estados Unidos no divulgó una acusación específica.

Tras la detención de Mariaca, también se denunciaron intervenciones policiales en las instalaciones de la Fiscalía General en Sucre, donde se preparaba una conferencia de prensa sobre el caso.

Mariaca había declarado recientemente: "No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión".

Se refería al proceso en curso contra el ex asesor personal del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, actualmente recluido en Chonchocoro, así como a las investigaciones sobre las llamadas "narcomaletas" y los combustibles, situaciones que han generado gran controversia política en el país andino.