El cuento energético argentino: un turco, un emiratí, un italiano y un francés, según Marín

Por Adrián Simioni

El Gobierno argentino armó una jugada de pizarrón para presentar al país como destino de inversiones energéticas. Estaban un turco, un emiratí, un italiano y un francés, como en el comienzo de un cuento cordobés. Cada uno tenía una función en esa puesta en escena: responder a las dudas de quienes evalúan poner dinero en la Argentina.

La principal de esas dudas es conocida: qué garantías tiene un inversor de que podrá recuperar su dinero. El temor a poner un dólar y después no poder sacarlo atraviesa cualquier presentación argentina ante empresarios internacionales. Por eso, la elección de los protagonistas me pareció especialmente acertada.

Primero, Luis Caputo expuso las condiciones generales. Después, el director de la Agencia Internacional de la Energía aportó un argumento de enorme peso: sostuvo que la seguridad es hoy la commodity más importante del comercio mundial, por encima de la soja, el cobre o el petróleo. En ese razonamiento, la ubicación de la Argentina en una región pacífica y segura se convierte en una ventaja para atraer inversiones.

Que ese mensaje provenga de una autoridad de la energía mundial tiene un valor particular. El Gobierno consiguió que una voz de referencia pusiera sobre la mesa una cualidad del país que puede pesar mucho cuando se decide dónde comprometer capitales.

Luego aparecieron los socios de YPF: el emiratí Sultan Al Jaber y el italiano Claudio Descalzi, CEO de Eni. Allí, la presentación pasó de las condiciones generales a la capacidad de llevar adelante un negocio de gran escala.

Al Jaber reúne una enorme capacidad financiera y una red de vínculos con socios estratégicos de la industria petrolera. Describió a la Argentina como un socio sólido y destacó la fortaleza de la alianza con YPF. Descalzi aportó la conexión con la demanda europea y la búsqueda de escala para abastecerla.

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El proyecto fue presentado con una inversión prevista de US$50.000 millones para extraer y procesar gas, transportarlo hasta la costa, licuarlo y exportarlo a Europa. Fue la joya de la corona de la exposición: una asociación de grandes jugadores alrededor de un negocio que necesita capital, infraestructura y compradores.

El planteo de Descalzi sobre la demanda también fue importante. Los autos eléctricos necesitan electricidad, y esa electricidad debe producirse. La inteligencia artificial suma necesidades energéticas. También hay que enfriar Europa durante el verano. Su argumento fue que el gas seguirá teniendo un lugar en ese abastecimiento y que la Argentina puede participar de él.

El francés Patrick Pouyanné, presidente de TotalEnergies, completó la jugada con un testimonio que apuntó al temor más concreto de los inversores. Recordó una presencia de seis décadas en el país y explicó que, desde 2012, el cepo había obligado a la compañía a reinvertir lo que generaba porque no podía girar esos dólares al exterior.

Según su exposición, esa situación se corrigió el año pasado. Ahora, la empresa prevé invertir US$10.000 millones durante los próximos cuatro años, con una parte importante destinada a Tierra del Fuego y otra a Vaca Muerta. El mensaje tenía una fuerza evidente: una compañía que había sufrido las restricciones argentinas estaba dispuesta a volver a invertir.

Ahí estuvo el acierto de la presentación. Una autoridad internacional habló de seguridad; socios de gran peso mostraron su disposición a desarrollar un proyecto multimillonario; y un inversor con experiencia en las dificultades del país explicó por qué volvía a apostar. Cada intervención respondía a una inquietud distinta. Me pareció una exposición muy redonda.

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Al terminar, le pregunté a Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, si esos proyectos podían convertir a la Argentina en un gran jugador mundial. Recordó que el objetivo inicial era superar los US$30.000 millones en exportaciones energéticas hacia 2031 o 2032. Según sus cálculos, los proyectos que involucran a YPF y al conjunto de la industria petrolera elevan esa proyección a US$58.000 millones.

Marín atribuyó más de US$20.000 millones al oleoducto que prevé terminar en enero. Para la capacidad actual de salida, mencionó una referencia de US$10.000 millones que este año podría llegar a US$18.000 millones por los precios altos. Los proyectos de gas natural licuado aportarían otros US$20.000 millones. Son las proyecciones con las que fundamentó su entusiasmo.

Sobre Europa, fue directo: “Nosotros vamos a vender gas”. También aclaró el alcance de esa expectativa: “No reemplaza todo el gas ruso, para nada”. La apuesta es participar del abastecimiento europeo con un volumen significativo.

La foto del turco, el emiratí, el italiano y el francés impresionaba por los nombres y por los recursos que cada uno representaba. Pero su mayor eficacia estuvo en la secuencia: seguridad, socios, demanda y un antecedente de inversión después del cepo. El Gobierno encontró una manera convincente de responder a la desconfianza. Para vender a la Argentina, esa respuesta era central.