Milei tentó a empresarios en París: prometió un "milagro" y leyes clave para la IA

Por Adrián Simioni

El presidente Javier Milei presentó las oportunidades de inversión que ofrece la Argentina ante un auditorio colmado de empresarios y líderes del sector energético mundial en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París. Durante la apertura del encuentro Argentina Week, el mandatario defendió la solidez de su programa económico, rechazó cualquier atajo populista y proyectó un escenario de mayorías parlamentarias tras los próximos comicios.

En su exposición, Milei enfatizó que el país busca liderar el desarrollo de la inteligencia artificial combinando sus recursos naturales y energéticos con un marco normativo pionero a nivel global.

"La inteligencia artificial va a cambiar el paradigma de lo conocido y quien sea veloz para posicionarse como líder de esta industria puede adelantarse varios escalones en la carrera", afirmó el Presidente ante los ejecutivos.

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El jefe de Estado detalló los activos estratégicos que posicionan al país en esta carrera tecnológica:

Infraestructura natural: Disponibilidad de energía, minerales críticos y extensiones de tierras inhóspitas a bajas temperaturas ideales para la instalación de centros de datos.

Talento local: Capital humano capacitado para el desarrollo de la industria tecnológica.

Seguridad jurídica: Impulso de un marco legal de vanguardia con soluciones regulatorias aún inexistentes en el resto del mundo.

Al proyectar el escenario político, el Presidente se mostró confiado de cara al futuro electoral y dejó una advertencia al sector privado: "Si repetimos los resultados de las elecciones legislativas últimas, podemos llegar a tener mayoría en la Cámara de Diputados y casi muy cerca de la mayoría en el Senado. Si hemos hecho todas las reformas, imagínense lo que viene. Prepárense, porque es un experimento, un milagro que van a ver con sus propios ojos".

Acompañado por una comitiva oficial y un grupo de 13 gobernadores de diversos signos políticos —entre los que no figuraron representantes del kirchnerismo—, Milei valoró la presencia de los mandatarios provinciales como una señal de consenso institucional para el desarrollo económico.

Asimismo, ratificó la pauta fiscal y monetaria de su gestión al descartar medidas de estímulo de corto plazo para captar votantes:

"El activo más importante de nuestro gobierno es su palabra y de ninguna manera traicionaremos nuestros principios para ganar algunos votos más. Al populismo no se lo combate con más populismo, sino con más libertad y más orthodoxia."

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, abrió la jornada con una exposición en inglés orientada a despejar las dudas de los inversores sobre la gobernabilidad y la estabilidad financiera. Caputo aseguró que el Gobierno cuenta con "un colchón de 75.000 millones de dólares" —integrado por acuerdos internacionales y líneas de swap— para amortiguar eventuales episodios de volatilidad o presiones cambiarias en el contexto preelectoral.