Perros potencialmente peligrosos: "Ningún animal tiene predisposición genética a atacar"

Frente al incremento de ataques registrados en provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, la educación y el manejo por parte de las personas se ubica en el centro de la problemática.

Andrea Pronello, etóloga y educadora canina, descartó de manera categórica que existan animales configurados genéticamente para agredir y apuntó a la falta de conocimiento, la compra irresponsable y la crianza en condiciones inadecuadas como las verdaderas causas detrás de las tragedias.

En diálogo con Cadena 3, la especialista desmontó el estigma que pesa sobre los caninos de mayor potencia física y remarcó la importancia del entorno humano en la conducta animal.

"Ningún perro tiene una predisposición para atacar a las personas. Los perros han sido creados y han evolucionado para convivir con las personas", afirmó Pronello.

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Para sostener su postura, la especialista detalló diversos factores técnicos y estadísticos que explican los episodios de agresión:

Baja incidencia genética: Pronello remarcó que la heredabilidad biológica influye en un porcentaje reducido en el comportamiento del animal. "La genética influye en el perro en un porcentaje muy bajo, muchísimo menos del 10%. Después todo tiene que ver con cómo el perro se educa", aclaró.

Estadísticas de mordeduras: de acuerdo a registros hospitalarios pediátricos, los ataques no son exclusivos de una sola raza. La etóloga detalló que el pitbull representa solo un 6% de los casos registrados, por detrás de razas como el Rottweiler o el Ovejero Alemán. Sin embargo, advirtió que la fuerza de prensión de su mordida genera lesiones de mayor gravedad o desenlaces mortales.

Separación temprana y falta de inhibición: retirar a los cachorros de la madre antes de los 70 o 90 días impide que aprendan a regular la fuerza de su mordida y a gestionar la frustración, proceso que la madre enseña de manera natural.

Mal manejo y aislamiento: el encierro, el uso de cadenas, los castigos físicos y la falta de estimulación derivan en perros reactivos que atacan por miedo o para proteger sus recursos básicos (comida, espacio de descanso y afecto).

Frente a la tendencia de adquirir animales potentes como mascotas de compañía sin la preparación adecuada, la educadora canina enfatizó la necesidad de una tenencia responsable y un marco regulatorio más estricto. "Tenemos que educar a los dueños para que puedan educar a sus perros. En algún momento, Argentina va a tener que pedirle a los dueños que se registren y que se eduquen como los conductores de los autos", concluyó.