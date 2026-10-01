Una familia convirtió 65 mil hectáreas propias en un proyecto para recuperar bosques nativos

La familia Bellsolá Ferrer trabaja desde fines de los años 90 en la restauración de bosques nativos degradados del norte argentino. Paula Bellsolá Ferrer, representante de la familia, comparte la historia que comenzó en 1998, cuando su padre, Jorge, inició un programa de restauración en un terreno degradado en Formosa. El primer proyecto comenzó en La Florencia, una propiedad familiar de 60.000 hectáreas en Formosa afectada por décadas de tala y erosión.

Allí instalaron un vivero, identificaron árboles semilleros y plantaron más de 640.000 ejemplares nativos. Paula destacó que el proceso de restauración no solo implica plantar árboles, sino también restaurar toda la biodiversidad del ecosistema. “Restaurar un bosque es un proceso que puede durar décadas”, aclaró en diálogo con Cadena 3.

Entre 1998 y 2010 restauraron más de 1.000 hectáreas y el proyecto alcanzó también a más de 120 familias wichí. El actual proyecto de la familia, Seamos Bosques, abarca 5.650 hectáreas en la yunga tucumana. “La idea no es solo recuperar un ecosistema, también generar impacto social y económico en el territorio”, explicó Paula.

Hoy el proyecto funciona bajo Seamos Bosques, una empresa de triple impacto liderada por la segunda generación de la familia. Se financian principalmente mediante alianzas con empresas que aportan recursos para restauración, conservación y monitoreo ambiental.

Además, menciona que trabajan en alianza con universidades y organismos, sumando conocimiento científico a su labor. “Estamos muy alineados con la Agenda 2030 de Naciones Unidas”, señaló, enfatizando que estas alianzas son clave para el éxito del proyecto.

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Las empresas también se involucran a través de un concepto que denominan “bosque corporativo”. “Es un win-win”, indicó Paula, destacando que esta colaboración permite a las empresas participar en la regeneración a largo plazo y recibir informes sobre la trazabilidad de sus aportes.

En El Nío ya registraron más de 190 especies de aves y al menos 17 especies de mamíferos mediante cámaras trampa. Además, el lugar recibe investigadores, estudiantes y escuelas y busca desarrollar ecoturismo y actividades educativas sin afectar la conservación.

Entrevista de La Argentina Posible.