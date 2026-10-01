Crimen de Joaquín Pérez: cuatro testigos señalaron al acusado como conductor de la moto

FOTO: Cristian López está acusado por los homicidios de Pérez y de Ariel Simoncini.

La querella por el crimen del arquitecto Joaquín Pérez, asesinado durante un intento de robo en barrio Arroyito en octubre de 2021, aseguró que cuatro testigos reconocieron a Cristian Rodolfo López como el hombre que conducía la motocicleta utilizada por los atacantes.

El planteo fue realizado durante los alegatos del juicio oral que se desarrolla en Rosario y en el que López está acusado por los homicidios de Pérez y de Ariel del Luján Simoncini, un comisionista asesinado en enero de 2023 durante un asalto organizado a partir de una falsa operación de compra de una moto por Marketplace.

Carlos Varela, abogado de la familia de Pérez, adhirió a la acusación de la Fiscalía y puso especial énfasis en las declaraciones de testigos de identidad reservada que permitieron avanzar en una investigación que durante un largo período no había conseguido identificar a los responsables.

FOTO: López enfrenta un pedido de prisión perpetua.

Los testimonios que apuntaron a López

De acuerdo con la exposición de la querella, uno de esos testigos conocía personalmente al acusado y aportó información que permitió orientar nuevamente la pesquisa. A partir de esa declaración, los investigadores llegaron a otras personas vinculadas con el entorno familiar y social de López.

Durante la investigación, esas personas observaron registros de cámaras de seguridad vinculados con el ataque. Varela sostuvo que cuatro testigos identificaron a López como quien manejaba la motocicleta, incluso a partir de características corporales, movimientos y formas de desplazarse que conocían previamente.

“Cuatro personas, con mayor intensidad o con menor intensidad, reconocieron que Cristian López es el que manejaba la moto”, afirmó el abogado durante su alegato.

La acusación ubica a López junto a otra persona que todavía no pudo ser identificada en el ataque ocurrido el 19 de octubre de 2021 en Muñiz al 1200, cuando Pérez se disponía a guardar su Renault Clio. El arquitecto, de 34 años, recibió disparos durante el intento de robo y murió posteriormente en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

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Un mismo juicio por dos homicidios

López también está siendo juzgado por el asesinato de Ariel Simoncini, ocurrido el 7 de enero de 2023 en la zona de Matheu y Zelaya. El hombre había llegado desde Roldán luego de acordar mediante Marketplace la supuesta compra de una motocicleta y fue emboscado para robarle dinero.

Por ese segundo crimen también está acusado Emanuel David Villanueva, quien ya cumple una condena por otro homicidio. La Fiscalía sostiene que intervino en la organización del asalto que terminó con la muerte de Simoncini.

La acusación solicitó prisión perpetua por los homicidios calificados criminis causa, figura que contempla aquellos cometidos para facilitar, consumar u ocultar otro delito, además de las agravantes correspondientes por el uso de armas.

El debate se desarrolla ante el tribunal integrado por Eleonora Verón, Paola Aguirre y Rafael Coria. La agenda judicial oficial registra este jueves una nueva jornada del juicio contra López y Villanueva en Rosario.

Tras la etapa final de alegatos, el proceso continuará con la deliberación del tribunal y la posterior resolución sobre los dos acusados.