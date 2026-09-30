El mendocino que fundó una empresa en Copenhague y hoy llega a 34 países

Sergio Ríos es un ingeniero marítimo y técnico certificado en quemadores de gas, nacido en Argentina, específicamente en Mendoza y radicado en Copenhague hace ya 16 años.

Fundó y es el director de Voltumachine, una empresa danesa de ingeniería que diseña, construye e instala tostaderos de café industriales — hoy presentes en 34 países.

Ríos, que se mudó a Dinamarca tras conocer a familiares que habían emigrado, combinó su experiencia en ingeniería industrial y su pasión por la seguridad laboral para impulsar su negocio. Su historia revela el impacto cultural que sintió al llegar, resaltando que "la resiliencia y la capacidad de encontrar soluciones" son las herramientas más valiosas que trae de Argentina.

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Destacó las diferencias culturales en la comunicación y contó a Cadena 3 que empezó con su empresa de tostaderos de café al darse cuenta de que había algunas fallas en cuanto a las reglamentaciones de seguridad de las mismas.

A medida que su empresa sigue prosperando, Ríos planea regresar a Argentina para contribuir al desarrollo local del sector industrial de café, señalando a Rafaela como un polo clave para su negocio. Sobre su futuro, Ríos sostiene que "hay una Argentina posible", y su deseo de participar en encuentros relacionados con la industria es un paso hacia un regreso que espera con ansias.

Con su historia, Ríos inspira a muchos argentinos: "Si no sabes qué hacer, hay que cambiar el entorno". Su enfoque en el liderazgo y la adaptación se presentan como un llamado a todos aquellos que buscan nuevas oportunidades, tanto en casa como en el exterior.

Entrevista de La Argentina Posible.