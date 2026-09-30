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El mendocino que fundó una empresa en Copenhague y hoy llega a 34 países

Sergio Ríos es el director de Voltumachine, una empresa danesa de ingeniería que diseña, construye e instala tostaderos de café industriales.

30/09/2026 | 14:18Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Voltumachine, la empresa danesa fundada por un argentino. (Gentileza)

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    Audio. El mendocino que fundó una empresa en Copenhague y hoy llega a 34 países

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Sergio Ríos es un ingeniero marítimo y técnico certificado en quemadores de gas, nacido en Argentina, específicamente en Mendoza y radicado en Copenhague hace ya 16 años.

Fundó y es el director de Voltumachine, una empresa danesa de ingeniería que diseña, construye e instala tostaderos de café industriales — hoy presentes en 34 países.

Ríos, que se mudó a Dinamarca tras conocer a familiares que habían emigrado, combinó su experiencia en ingeniería industrial y su pasión por la seguridad laboral para impulsar su negocio. Su historia revela el impacto cultural que sintió al llegar, resaltando que "la resiliencia y la capacidad de encontrar soluciones" son las herramientas más valiosas que trae de Argentina.

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Destacó las diferencias culturales en la comunicación y contó a Cadena 3 que empezó con su empresa de tostaderos de café al darse cuenta de que había algunas fallas en cuanto a las reglamentaciones de seguridad de las mismas.

A medida que su empresa sigue prosperando, Ríos planea regresar a Argentina para contribuir al desarrollo local del sector industrial de café, señalando a Rafaela como un polo clave para su negocio. Sobre su futuro, Ríos sostiene que "hay una Argentina posible", y su deseo de participar en encuentros relacionados con la industria es un paso hacia un regreso que espera con ansias.

Con su historia, Ríos inspira a muchos argentinos: "Si no sabes qué hacer, hay que cambiar el entorno". Su enfoque en el liderazgo y la adaptación se presentan como un llamado a todos aquellos que buscan nuevas oportunidades, tanto en casa como en el exterior.

Entrevista de La Argentina Posible.

Lectura rápida

¿Quién es Sergio Ríos? Es un ingeniero marítimo y director de Voltumachine, una empresa de ingeniería en Copenhague.

¿Qué hace su empresa? Diseña, construye e instala tostaderos de café industriales, presentes en 34 países.

¿Cuándo se mudó a Dinamarca? Hace 16 años, tras conocer a familiares que habían emigrado.

¿Dónde planea regresar Ríos? A Argentina, específicamente a Rafaela, para contribuir al sector industrial del café.

¿Por qué es relevante su historia? Inspira a argentinos a buscar nuevas oportunidades y resalta la importancia de la resiliencia.

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