El legado del profesor que creó un taller gratuito de física y sigue despertando vocaciones

A principios de los años 90, el profesor Daniel Córdoba creó en Salta el taller gratuito Física al Alcance de Todos, inicialmente sin autorización institucional. Su objetivo era despertar el interés por la ciencia entre estudiantes secundarios, tanto quienes tenían dificultades con la materia como quienes querían participar en las Olimpíadas de Física.

Con clases los sábados y una metodología basada en preguntas, experimentos y resolución de problemas, llegó a reunir hasta 200 alumnos. El taller se convirtió en un semillero de estudiantes que posteriormente ingresaron al Instituto Balseiro y a otras instituciones científicas del país.

Daniel falleció en diciembre de 2019, pero sus exalumnos y colegas decidieron continuar su trabajo y crearon la Asociación Civil Ciencia al Alcance de Todos. Actualmente, el proyecto funciona en la Universidad Nacional de Salta y mantiene su carácter gratuito.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En abril de 2026 comenzó un nuevo ciclo con más de 240 estudiantes secundarios, divididos en dos trayectos: Fundamentos y Olimpíadas. Además de enseñar física, el proyecto busca despertar vocaciones científicas y acercar la universidad a jóvenes de distintos establecimientos educativos.

Joaquín Arroyo, profesor de Física, continúa con el legado de Daniel Córdoba. "El taller sigue, y se ha formado una comitiva para mantenerlo" explicó Arroyo a Cadena 3. Durante este año, se inscribieron 240 jóvenes, aunque actualmente asisten alrededor de 100, con un objetivo claro: despertar la vocación científica.

A pesar de que no todos los alumnos terminan eligiendo la física como carrera, el taller busca acercar la ciencia a los jóvenes. "La idea es un poco acercar la ciencia a los chicos, que aprendan un poquitito más de física", comentó Arroyo. Los participantes llegan a este espacio no solo por interés académico, sino también por la oportunidad de pertenecer a una comunidad con intereses compartidos.

El éxito en las olimpiadas de física es un testimonio del impacto del taller. "El año pasado, dos chicos obtuvieron medalla de plata y bronce en la instancia nacional", recordó. Esa motivación no solo proviene de los resultados, sino del ambiente de apoyo y la influencia positiva de los docentes.

Entrevista de La Argentina Posible.