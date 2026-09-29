En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Argentina Posible Notas

El legado del profesor que creó un taller gratuito de física y sigue despertando vocaciones

Daniel Córdoba creó un taller gratuito en Salta en los 90 y a día de hoy su proyecto sigue vivo con profesores que siguen apoyando jóvenes.

29/09/2026 | 14:21Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Taller

FOTO: Taller "La física al alcance de todos".

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. El legado del profesor que creó un taller gratuito de física y sigue despertando vocaciones

    La Argentina Posible

    Episodios

A principios de los años 90, el profesor Daniel Córdoba creó en Salta el taller gratuito Física al Alcance de Todos, inicialmente sin autorización institucional. Su objetivo era despertar el interés por la ciencia entre estudiantes secundarios, tanto quienes tenían dificultades con la materia como quienes querían participar en las Olimpíadas de Física

Con clases los sábados y una metodología basada en preguntas, experimentos y resolución de problemas, llegó a reunir hasta 200 alumnos. El taller se convirtió en un semillero de estudiantes que posteriormente ingresaron al Instituto Balseiro y a otras instituciones científicas del país. 

Daniel falleció en diciembre de 2019, pero sus exalumnos y colegas decidieron continuar su trabajo y crearon la Asociación Civil Ciencia al Alcance de Todos. Actualmente, el proyecto funciona en la Universidad Nacional de Salta y mantiene su carácter gratuito. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En abril de 2026 comenzó un nuevo ciclo con más de 240 estudiantes secundarios, divididos en dos trayectos: Fundamentos y Olimpíadas. Además de enseñar física, el proyecto busca despertar vocaciones científicas y acercar la universidad a jóvenes de distintos establecimientos educativos.

Joaquín Arroyo, profesor de Física, continúa con el legado de Daniel Córdoba. "El taller sigue, y se ha formado una comitiva para mantenerlo" explicó Arroyo a Cadena 3.   Durante este año, se inscribieron 240 jóvenes, aunque actualmente asisten alrededor de 100, con un objetivo claro: despertar la vocación científica.

A pesar de que no todos los alumnos terminan eligiendo la física como carrera, el taller busca acercar la ciencia a los jóvenes. "La idea es un poco acercar la ciencia a los chicos, que aprendan un poquitito más de física", comentó Arroyo. Los participantes llegan a este espacio no solo por interés académico, sino también por la oportunidad de pertenecer a una comunidad con intereses compartidos.

El éxito en las olimpiadas de física es un testimonio del impacto del taller. "El año pasado, dos chicos obtuvieron medalla de plata y bronce en la instancia nacional", recordó. Esa motivación no solo proviene de los resultados, sino del ambiente de apoyo y la influencia positiva de los docentes.

Entrevista de La Argentina Posible.

Lectura rápida

¿Qué taller fue creado en Salta? El taller gratuito Física al Alcance de Todos fue creado por Daniel Córdoba.

¿Quién continúa el legado de Daniel Córdoba? Joaquín Arroyo es el profesor que continúa con el legado de Daniel Córdoba.

¿Cuántos estudiantes participaron en el nuevo ciclo en 2026? Más de 240 estudiantes secundarios participaron en el nuevo ciclo en abril de 2026.

¿Dónde funciona actualmente el proyecto? El proyecto funciona en la Universidad Nacional de Salta.

¿Qué logros han tenido los estudiantes en las olimpiadas? El año pasado, dos chicos obtuvieron medalla de plata y bronce en la instancia nacional de las Olimpíadas de Física.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf