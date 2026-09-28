De Jujuy a ser el Joven Empresario Argentino del año: la historia de Ezequiel Escobar
Escobar fundó uSound para ayudar a un compañero de la facultad y ya despertó el interés de Microsoft, pasó por Silicon Valley y hoy tiene una expansión a 13 países.
28/09/2026 | 14:52Redacción Cadena 3
FOTO: Ezequiel Escobar cofundador de uSound, fue distinguido como Joven Empresario Argentino.
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Audio. De Jujuy a ser el Joven Empresario Argentino del año: la historia de Ezequiel Escobar.
La Argentina Posible
Ezequiel Escobar fue reconocido como el Joven Empresario Argentino del año por la CAME por su empresa uSound, destacada por su inclusión auditiva. "Es un honor enorme de haber sido seleccionado como empresario joven argentino para este año", declaró Escobar a Cadena 3.
uSound es una empresa de tecnología médica enfocada en democratizar el acceso a la salud auditiva mediante el desarrollo de dispositivos ultraportátiles de diagnóstico. Su producto principal es un audiómetro digital y portátil que permite realizar audiometrías clínicas sin la necesidad de una cabina insonorizada tradicional.
La creación de la misma se originó de una necesidad personal cuando un compañero con hipoacusia no pudo acceder a un audífono, un equipo costoso. "Logramos hacer un asistente auditivo que utiliza dispositivos móviles, auriculares Bluetooth", explicó. Gracias a esta innovación, su amigo pudo retomar sus estudios, lo que representó una gran satisfacción para el equipo inicial de cuatro compañeros.
Escobar enfatiza que hoy hay más de 430 millones de personas con discapacidad auditiva en el mundo, y ellos buscan ayudar a esta población. "Nuestra tecnología evalúa a más de 400.000 personas por año", comentó, resaltando que ya están presentes en 13 países y tienen la meta de expandirse aún más.
La empresa comenzó en un pequeño espacio en Jujuy y ha crecido a 40 empleados. "Pensar desde Tilcara, sin acceso a la informática, llegar a tan lejos, es un mensaje inspirador", afirmó. Escobar también compartió su perspectiva sobre los desafíos que enfrentan los emprendedores, subrayando la importancia de adoptar una mentalidad proactiva.
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Finalmente, Escobar reafirma su confianza en el futuro del país: "Estamos seguros que es posible una Argentina mejor", destacando el potencial del talento argentino desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.
Entrevista de La Argentina Posible.
Lectura rápida
¿Quién fue reconocido como Joven Empresario Argentino del año?
Ezequiel Escobar fue reconocido por la CAME por su empresa uSound.
¿Qué hace la empresa uSound?
uSound desarrolla dispositivos ultraportátiles para el diagnóstico de la salud auditiva.
¿Cuál es el producto principal de uSound?
Un audiómetro digital y portátil que permite realizar audiometrías clínicas.
¿Dónde comenzó la empresa uSound?
La empresa comenzó en un pequeño espacio en Jujuy.
¿Qué meta tiene uSound en el futuro?
La meta de uSound es expandirse a más países y ayudar a más personas con discapacidad auditiva.