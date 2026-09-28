"El Pity" Álvarez sufrió un brote psiquiátrico y suspendieron la audiencia judicial

Buenos Aires, 28 septiembre (NA) -- Cristian "Pity" Álvarez sufrió un brote psiquiátrico en el Hospital Tornú, donde se encuentra internado desde la semana pasada, y la audiencia del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz debió ser suspendida, de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas (NA).

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires había ordenado que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados participe de la jornada vía Zoom, por lo que se intentó conectar al paciente con un celular o una computadora.

Javier Baños, ex fiscal de Morón y defensor del acusado, señaló a NA: "Lo que me dicen es que tuvo un brote psiquiátrico, puede ser por abstinencia, pero tenemos que certificarlo".