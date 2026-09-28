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"El Pity" Álvarez sufrió un brote psiquiátrico y suspendieron la audiencia judicial

Javier Baños, defensor del cantante, confirmó que el paciente todavía espera recibir el informe del nosocomio.

28/09/2026 | 16:37Redacción Cadena 3

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Cristian

FOTO: Cristian "Pity" Álvarez padece un brote psiquiátrico y suspenden audiencia judicial

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Buenos Aires, 28 septiembre (NA) -- Cristian "Pity" Álvarez sufrió un brote psiquiátrico en el Hospital Tornú, donde se encuentra internado desde la semana pasada, y la audiencia del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz debió ser suspendida, de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas (NA).

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires había ordenado que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados participe de la jornada vía Zoom, por lo que se intentó conectar al paciente con un celular o una computadora.

Javier Baños, ex fiscal de Morón y defensor del acusado, señaló a NA: "Lo que me dicen es que tuvo un brote psiquiátrico, puede ser por abstinencia, pero tenemos que certificarlo".

Lectura rápida

¿Qué le ocurrió a Cristian Álvarez?
Sufrió un brote psiquiátrico en el Hospital Tornú, lo que llevó a la suspensión de su audiencia.

¿Dónde se encuentra internado?
Está internado en el Hospital Tornú desde la semana pasada.

¿Por qué se suspendió la audiencia?
La audiencia se suspendió debido a su brote psiquiátrico y la dificultad para conectarlo.

¿Qué dijo su defensor?
Javier Baños mencionó que el brote podría estar relacionado con la abstinencia y que se necesita certificarlo.

¿Quién es Cristian "Pity" Álvarez?
Es un cantante argentino conocido por ser el líder de Viejas Locas e Intoxicados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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