Rusia lanza bombardeos sobre la Academia de Ciencias de Kiev, dejando al menos 7 víctimas fatales

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- Las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque el lunes contra la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, ubicada en el centro de Kiev, en el marco de una nueva ola de bombardeos que resultó en al menos siete muertos y numerosos heridos, según informaron las autoridades locales.

Un portavoz del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania comentó a un reportero de Euronews que un dron a reacción impactó de lleno contra el edificio alrededor de las 13:30, sin que hubiera objetivos militares cercanos.

Las defensas aéreas de Ucrania lograron interceptar otro ataque en la zona a gran altura, mientras se desarrollaban las labores de rescate. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) reportó al menos una víctima fatal y seis personas heridas como resultado del ataque.

El edificio quedó envuelto en llamas y humo, rodeado de escombros, mientras los bomberos trabajaban en la extinción del fuego. El ministro de Educación y Ciencia de Ucrania, Andrii Butenko, expresó en redes sociales que "al destruir la infraestructura educativa y científica, Rusia intenta intimidar a niños, padres, docentes y científicos, y perturbar el proceso educativo y el funcionamiento normal de nuestras instituciones".

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indicó que los ataques rusos en la capital este lunes dejaron un saldo de 19 heridos, entre los cuales se encontraban tres niños. Además, las autoridades informaron que tres personas, incluyendo un ciudadano azerbaiyano, perdieron la vida en ataques nocturnos en la región de Kiev, con ocho heridos adicionales.

En otra parte del país, tres personas murieron y 12 resultaron heridas en un ataque con dron en Dnipró, en el este de Ucrania. El DSNS comunicó que el impacto generó un incendio en un edificio administrativo, y los equipos de rescate evacuaron a personas atrapadas en las plantas superiores.

En la mañana de este lunes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que las fuerzas ucranianas habían atacado dos plantas de Defensa en las regiones rusas de Tula y Voronezh la noche anterior. También mencionó que unidades del Servicio de Seguridad de Ucrania habían realizado ataques contra instalaciones petroleras rusas en la región de Krasnodar durante el mismo período.

El presidente agregó que se habían impuesto sanciones a instalaciones rusas utilizadas para llevar a cabo ataques con drones contra Ucrania en las regiones de Kaluga y Oriol. En la región de Briansk, las fuerzas ucranianas atacaron directamente al contingente ocupante, y también se logró un objetivo en el mar Negro.

Estos acontecimientos se producen en un contexto en el que Ucrania se prepara para otra ofensiva invernal por parte de las fuerzas rusas, que buscan debilitar la red energética del país, mientras el Kremlin intenta nuevamente quebrantar la resistencia ucraniana.