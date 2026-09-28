Sudáfrica: hallan el cuerpo de otra mujer y aumentan los temores por un posible asesino en serie

FOTO: Hallan cuerpo de otra mujer en Sudáfrica, aumentan temores de que se trata de asesino en serie

JOHANNESBURGO (AP) — El cuerpo de otra mujer fue encontrado en Sudáfrica, según informó la policía el lunes. Con este hallazgo, la cifra de víctimas asciende a 11, lo que intensifica los temores de que se trate de un asesino en serie.

El cuerpo fue descubierto en Ekurhuleni, al este de Johannesburgo, donde se han hallado los restos de varias mujeres desde julio. Estos homicidios han causado una fuerte indignación en un país que ya enfrenta altas tasas de feminicidio y otros delitos violentos contra mujeres y niños.

La última víctima fue localizada en Springs, una localidad que forma parte de Ekurhuleni, por una empresa de seguridad privada que estaba patrullando la zona el domingo, según declaraciones de las autoridades.

La investigación policial comenzó tras el descubrimiento de los cuerpos de tres mujeres en julio y agosto, halladas a unos 7 kilómetros (4,3 millas) de distancia entre sí dentro del municipio de Ekurhuleni. Este mes, el hallazgo de seis cuerpos en un lapso de 10 días ha elevado los temores sobre la posibilidad de un asesino o asesinos en serie.

El hallazgo más reciente se produjo un día después de que se encontrara otro cuerpo de mujer, aparentemente asesinado, cerca del municipio de Tembisa. La policía ha divulgado escasos detalles sobre el décimo cuerpo, que fue encontrado temprano el sábado, y aún no ha identificado a la víctima.

Un sospechoso de 36 años ha sido detenido en relación con este asesinato y deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Tembisa el martes. Se alega que, tras el homicidio, el sospechoso huyó a Tzaneen, en la provincia de Limpopo, ubicada a casi 400 kilómetros (unos 245 millas) del lugar donde fue hallado el cuerpo. Este individuo fue arrestado la noche del sábado, el mismo día en que se descubrió el cuerpo de la mujer.

La semana pasada, dos mujeres comparecieron ante el tribunal en relación con el asesinato de una de las víctimas cuyos cuerpos han sido encontrados en las cercanías de Ekurhuleni desde julio. Estas mujeres deberán volver a comparecer ante el tribunal el 1 de octubre.