“Yo me incluyo”: Fundación Empate celebra sus 10 años
El próximo 2 de octubre, en el marco del Día Empate, la Fundación llevará su aniversario a las calles de Córdoba con un show gratuito abierto a toda la comunidad junto a La Monada y 4 al hilo.
28/09/2026 | 15:29Redacción Cadena 3
FOTO: Fundación Empate celebra 10 años.
Fundación Empate nació en Córdoba con el propósito de generar oportunidades gratuitas para personas con síndrome de Down y, a lo largo de estos diez años, construyó una propuesta que aborda diferentes dimensiones de la vida a través del deporte, la cultura, la formación, la autonomía, el empleo y la participación social.
Hoy, más de 450 personas con síndrome de Down participan de los programas de la Fundación en Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Tucumán y Lima, Perú, que continúa ampliando su alcance y construyendo alianzas con empresas, universidades, instituciones deportivas, organizaciones sociales y organismos públicos.
El décimo aniversario encuentra a Empate frente a un nuevo desafío: que todo lo construido durante esta década trascienda las puertas de la Fundación y genere una conversación mucho más amplia en la sociedad.
“Durante años hablamos de incluir a las personas con discapacidad. Después de diez años de Empate entendemos que el desafío también está del otro lado: somos nosotros quienes tenemos que acercarnos, involucrarnos y generar oportunidades. La sociedad debe incluirse hacia la discapacidad y no al revés. De eso se trata ‘Yo me incluyo’”, expresó Germán Laborda, presidente de Fundación Empate.
El 2 de octubre, Córdoba se incluye
“Yo me incluyo” será además uno de los ejes de una celebración mucho más grande. El próximo 2 de octubre, en el marco del Día Empate, la Fundación llevará su aniversario a las calles de Córdoba con una jornada que comenzará por la mañana con visitas a empresas, continuará durante la tarde con intervenciones y muestras de sus cinco actividades —fútbol, tenis, música, arte y teatro— y culminará a las 18 horas en Plaza España con un recital y show gratuito abierto a toda la comunidad junto a La Monada y 4 al hilo.
Bajo el concepto “Córdoba se incluye”, Fundación Empate busca que este décimo aniversario no sea solamente una celebración de quienes forman parte de la institución, sino una invitación a toda la ciudad.
En el marco de la celebración de sus 10 años, Fundación Empate presenta “Yo me incluyo”, una campaña audiovisual que reúne a reconocidas personalidades de Córdoba junto a personas con síndrome de Down para transmitir un mensaje tan simple como movilizador: para construir una sociedad verdaderamente inclusiva, todos tenemos que ser parte.
El spot nace de una idea que atraviesa el trabajo de Empate desde sus comienzos: durante mucho tiempo se habló de qué debían hacer las personas con discapacidad para “integrarse” a la sociedad. “Yo me incluyo” propone invertir esa mirada y preguntarnos qué hacemos nosotros, como sociedad, para acercarnos, participar, generar oportunidades y construir espacios donde todos podamos pertenecer.
Lectura rápida
¿Qué es Fundación Empate?
Es una organización que genera oportunidades gratuitas para personas con síndrome de Down en diversas áreas como deporte, cultura y empleo.
¿Quién es el presidente de Fundación Empate?
El presidente es Germán Laborda.
¿Cuándo se celebra el aniversario de Fundación Empate?
El aniversario se celebra el 2 de octubre, en el marco del Día Empate.
¿Dónde se llevarán a cabo las actividades del aniversario?
Las actividades se realizarán en las calles de Córdoba, culminando en Plaza España.
¿Por qué es importante la campaña “Yo me incluyo”?
La campaña busca promover la inclusión y responsabilidad social hacia las personas con discapacidad.