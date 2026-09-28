“Yo me incluyo”: Fundación Empate celebra sus 10 años

Fundación Empate nació en Córdoba con el propósito de generar oportunidades gratuitas para personas con síndrome de Down y, a lo largo de estos diez años, construyó una propuesta que aborda diferentes dimensiones de la vida a través del deporte, la cultura, la formación, la autonomía, el empleo y la participación social.

Hoy, más de 450 personas con síndrome de Down participan de los programas de la Fundación en Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Tucumán y Lima, Perú, que continúa ampliando su alcance y construyendo alianzas con empresas, universidades, instituciones deportivas, organizaciones sociales y organismos públicos.

El décimo aniversario encuentra a Empate frente a un nuevo desafío: que todo lo construido durante esta década trascienda las puertas de la Fundación y genere una conversación mucho más amplia en la sociedad.

“Durante años hablamos de incluir a las personas con discapacidad. Después de diez años de Empate entendemos que el desafío también está del otro lado: somos nosotros quienes tenemos que acercarnos, involucrarnos y generar oportunidades. La sociedad debe incluirse hacia la discapacidad y no al revés. De eso se trata ‘Yo me incluyo’”, expresó Germán Laborda, presidente de Fundación Empate.

El 2 de octubre, Córdoba se incluye

“Yo me incluyo” será además uno de los ejes de una celebración mucho más grande. El próximo 2 de octubre, en el marco del Día Empate, la Fundación llevará su aniversario a las calles de Córdoba con una jornada que comenzará por la mañana con visitas a empresas, continuará durante la tarde con intervenciones y muestras de sus cinco actividades —fútbol, tenis, música, arte y teatro— y culminará a las 18 horas en Plaza España con un recital y show gratuito abierto a toda la comunidad junto a La Monada y 4 al hilo.

Bajo el concepto “Córdoba se incluye”, Fundación Empate busca que este décimo aniversario no sea solamente una celebración de quienes forman parte de la institución, sino una invitación a toda la ciudad.

En el marco de la celebración de sus 10 años, Fundación Empate presenta “Yo me incluyo”, una campaña audiovisual que reúne a reconocidas personalidades de Córdoba junto a personas con síndrome de Down para transmitir un mensaje tan simple como movilizador: para construir una sociedad verdaderamente inclusiva, todos tenemos que ser parte.

El spot nace de una idea que atraviesa el trabajo de Empate desde sus comienzos: durante mucho tiempo se habló de qué debían hacer las personas con discapacidad para “integrarse” a la sociedad. “Yo me incluyo” propone invertir esa mirada y preguntarnos qué hacemos nosotros, como sociedad, para acercarnos, participar, generar oportunidades y construir espacios donde todos podamos pertenecer.