Quiso fabricar platos, se deformaron y creó un ícono del diseño argentino que llegó a Nueva York

Colbo nació en Mendoza en 1957 de la mano de la arquitecta y ceramista Colette Boccara. La marca utiliza gres rojo elaborado con arcilla extraída de la cordillera mendocina.

Su característica forma triangular surgió casi por accidente: al intentar fabricar platos redondos, las piezas se deformaban durante la cocción a altas temperaturas. Boccara decidió conservar esa forma y terminó convirtiéndola en la identidad de la vajilla.

Décadas después, Matías Jannello, hijo de Boccara, y el diseñador Martín Endrizzi recuperaron la marca y retomaron su producción. "Ella empieza su batalla en un contexto donde ser mujer empresaria no era común", explicó Matías, quien retoma el legado familiar en 2006, en diálogo con Cadena 3.

La empresa alcanzó su punto máximo entre 1965 y 1980, pero enfrentó un revés en 1984 debido a un mal negocio. "Queda en silencio hasta el 2006 que yo la retomo", señaló Matías, quien ha llevado a Colbo a nuevas alturas.

Colette Boccara, la fundadora de la marca que hoy llega al mundo.

Actualmente elaboran más de 3.000 piezas mensuales en Mendoza y reutilizan casi la totalidad de la materia prima. Las piezas están presentes en restaurantes y tiendas de diseño y también llegaron a comercializarse internacionalmente.

En 2024, la vajilla original de Colbo fue seleccionada por el MoMA de Nueva York para su exposición sobre diseño moderno latinoamericano entre 1940 y 1980. "No es fácil llegar a ese lugar", reconoció.

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La oportunidad llegó cuando el gobierno argentino convocó a Colbo para representar al diseño argentino en una exposición en París. “La curadora del MOMA de Nueva York dejó su tarjeta sobre la mesa y me dijo que la llamara”, relató Matías, quien describió el momento como una gran oportunidad. “Fue una compra de unas 400 piezas, que luego se amplió a 2000”, agregó, reflejando la mezcla de euforia y nerviosismo que sintieron en ese instante.

La empresa también se prepara para enviar una partida de 200 piezas al MOMA de Japón, un hito significativo dado el prestigio de esta institución. “En la cuna de la porcelana, eso es muy importante”, enfatizó Matías, quien considera que la historia de Colbo es un ejemplo de cómo el diseño puede ser una herramienta para el desarrollo económico en Argentina.

Entrevista de La Argentina Posible.