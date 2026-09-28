Arajet anuncia planes de expansión para argentinos y destaca el crecimiento del turismo a RD

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- La conexión aérea entre República Dominicana y Argentina sigue en aumento, impulsada por la aerolínea Arajet, que comenzó a operar el 15 de septiembre de 2022 y ha logrado fortalecer este vínculo en un corto período. Para profundizar sobre el impacto de Arajet en el mercado argentino, Noticias Argentinas entrevistó a Manuel Luna, Chief Communications Officer de la aerolínea, durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se lleva a cabo del 28 al 29 de octubre.

En la conversación, se abordó cómo Colombia compite por el segundo lugar en el tráfico aéreo con Argentina. "Es gracias al efecto Arajet. Antes de que comenzáramos a volar a Argentina, el tráfico de pasajeros era solo de 70.000 anuales. Desde 2022, esta cifra se ha multiplicado, y se espera que para 2026, lleguemos a 470.000 pasajeros volando directamente entre ambos países", afirmó Luna.

El crecimiento del tráfico aéreo no solo beneficia a Arajet, sino también a otras aerolíneas y operadores que han visto un aumento en la demanda. Este año, más de medio millón de turistas argentinos visitarán República Dominicana, consolidando su posición como el tercer país emisor de turistas, detrás de Colombia.

"Dos factores han contribuido a esta explosión en el turismo: la política del Ministerio de Turismo de República Dominicana, que ha promovido el país como un destino atractivo, y la llegada de Arajet, que ha mejorado la conectividad aérea", explicó Luna.

El impacto de la conectividad se refleja también en el aumento de dominicanos que visitan Argentina, aunque en menor medida. "El efecto Arajet lo hemos visto en otros países como Colombia, México, Perú, Chile y Brasil, siendo Colombia el mercado donde más ha crecido, con un aumento del 400% en el tráfico aéreo", agregó.

Arajet ha establecido rutas desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. "No solo conectamos Buenos Aires con República Dominicana, sino que hemos inaugurado vuelos directos a Mendoza y Rosario, aumentando la frecuencia a 26 vuelos semanales", destacó Luna.

Además, la aerolínea busca convertir a República Dominicana en un hub aéreo para conectar a los argentinos con destinos en Cancún, Toronto, Montreal y Chicago. Para 2026, Arajet proyecta un crecimiento del 150% en comparación con 2025 y planea un vuelo diario desde 2027.

Con la llegada de la temporada de verano, Arajet ha aumentado su capacidad de vuelos, pasando de tres a cinco vuelos semanales desde Córdoba y de 11 a 15 desde Buenos Aires. Luna enfatizó que República Dominicana ofrece mucho más que Punta Cana, con diversas opciones para los turistas argentinos.

Los diferenciadores de Arajet son el precio competitivo y un servicio cálido y humano. "Desde que el argentino aborda un avión de Arajet, siente la calidez dominicana, desde la comida hasta la música", concluyó Luna.

Hoy, Arajet cuenta con 16 aviones en su flota, que es la más moderna de América, y espera sumar nueve más en el próximo año, lo que permitirá una conectividad sin precedentes en el continente. La aerolínea ha creado más de 1.000 empleos directos y 3.000 indirectos, contribuyendo significativamente a la economía de República Dominicana y de los países donde opera.

Con una ambiciosa meta de alcanzar 2.2 millones de pasajeros en 2026 y más de 3 millones en 2027, Arajet está marcando un nuevo rumbo en la aviación en la región, lo que genera orgullo entre sus fundadores y empleados.