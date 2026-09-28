FOTO: Joven de 20 años chocó contra un árbol en Misiones con alta alcoholemia

Buenos Aires, 28 septiembre (NA) -- Un joven de 20 años que conducía con 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre chocó este domingo contra un árbol en la localidad misionera de San Ignacio.

El accidente ocurrió en el kilómetro 1.398 de la Ruta Nacional 12, donde el joven perdió el control de su vehículo. Agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llegaron al lugar y le realizaron un test de alcoholemia.

El resultado del test fue de 1,89 g/L, superando el límite permitido en la provincia, que es de tolerancia cero. Debido a esto, el personal de la ANSV le retuvo tanto la licencia de conducir como el vehículo, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, el automovilista se enfrenta a una multa que asciende a aproximadamente 2.200.000 pesos por las infracciones cometidas.

Desde la ANSV comunicaron que tienen dos bases operativas en Misiones, desde donde se llevan a cabo operativos de control y patrullajes preventivos en puntos estratégicos de las rutas nacionales y provinciales, con el fin de prevenir incidentes y promover la conducción responsable.