Joven de 20 años chocó contra un árbol en Misiones con alta alcoholemia
El conductor perdió el control del vehículo a la altura del kilómetro 1.398 de la Ruta Nacional 12, en San Ignacio.
FOTO: Joven de 20 años chocó contra un árbol en Misiones con alta alcoholemia
Buenos Aires, 28 septiembre (NA) -- Un joven de 20 años que conducía con 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre chocó este domingo contra un árbol en la localidad misionera de San Ignacio.
El accidente ocurrió en el kilómetro 1.398 de la Ruta Nacional 12, donde el joven perdió el control de su vehículo. Agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llegaron al lugar y le realizaron un test de alcoholemia.
El resultado del test fue de 1,89 g/L, superando el límite permitido en la provincia, que es de tolerancia cero. Debido a esto, el personal de la ANSV le retuvo tanto la licencia de conducir como el vehículo, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.
Asimismo, el automovilista se enfrenta a una multa que asciende a aproximadamente 2.200.000 pesos por las infracciones cometidas.
Desde la ANSV comunicaron que tienen dos bases operativas en Misiones, desde donde se llevan a cabo operativos de control y patrullajes preventivos en puntos estratégicos de las rutas nacionales y provinciales, con el fin de prevenir incidentes y promover la conducción responsable.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Misiones?
Un joven chocó contra un árbol mientras conducía con un alto nivel de alcohol en sangre.
¿Quién estuvo involucrado?
El conductor es un joven de 20 años.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió el domingo 28 de septiembre.
¿Dónde tuvo lugar el incidente?
En el kilómetro 1.398 de la Ruta Nacional 12, en San Ignacio.
¿Cuáles son las consecuencias?
El joven deberá pagar una multa de 2.200.000 pesos y se le retuvo la licencia y el vehículo.
[Fuente: Noticias Argentinas]