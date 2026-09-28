Shopify permite a agentes de IA completar compras en su plataforma

Shopify ha dado un paso significativo al permitir que los agentes de inteligencia artificial basados en navegador completen compras en su plataforma. Esta nueva funcionalidad, anunciada recientemente, expande el soporte de WebMCP para incluir el proceso de checkout, lo que permite a estos agentes no solo buscar productos y añadirlos a los carritos, sino también finalizar las transacciones.

La compañía detalló que los agentes de IA ahora pueden leer y actualizar la pantalla de checkout, así como enviar la transacción con la autorización del comprador, eliminando la necesidad de depender de capturas de pantalla o de hacer scraping de páginas web. Esto representa un avance importante en la integración de la inteligencia artificial en el comercio electrónico.

Con la adición de tres nuevas herramientas —get_checkout, update_checkout y complete_checkout— los agentes pueden inspeccionar el proceso de compra, modificar detalles como la dirección del cliente o las opciones de entrega, y proceder a realizar el pedido una vez que el comprador lo autoriza.

El lanzamiento de esta función está dirigido a todos los comerciantes elegibles de Shopify. Gil Greenberg, gerente de producto en la compañía, destacó en una publicación en X que este avance busca hacer que la experiencia de compra con un agente de IA sea más fluida y eficiente.

Shopify ya ofrecía un servidor de Model Context Protocol (MCP) para que los agentes trabajen de servidor a servidor. La nueva propuesta de WebMCP está diseñada para agentes que operan dentro del navegador del comprador, aprovechando el Universal Commerce Protocol (UCP), que proporciona una forma común de buscar y descubrir productos, construir carritos y realizar pagos.

Agentes de IA destacados como Muse e Instinct ya han establecido asociaciones directas con Shopify para el comercio agentico. La asociación con Instinct fue anunciada el mismo día del lanzamiento de esta funcionalidad.

Greenberg enfatizó que si un agente opera en el navegador del comprador, debe utilizar las herramientas WebMCP disponibles en el proceso de compra para completar el pedido de manera eficiente, en lugar de navegar por HTML diseñado para humanos. Estas herramientas proporcionan APIs estructuradas y eficientes, diseñadas específicamente para garantizar hechos comerciales precisos, divulgaciones necesarias y requisitos de transferencia.