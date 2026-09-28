Instituto no tiene dudas: ante Boca en el Kempes y con visitantes

FOTO: Los hinchas de Instituto irán al Kempes ante Boca

Instituto confirmó que el partido ante Boca Juniors, de la fecha 12 del Torneo Clausura, programado para el viernes 9 de octubre a las 19:30 se jugará en el estadio mundialista Mario Kempes.

Esta decisión fue tomada hace un mes aproximadamente, con la idea de abrir el escenario para los hinchas visitantes y así poder hacer una gran recaudación.

De esta manera, la Gloria regresa al Kempes en donde jugó por última vez ante Unión, el pasado 1 de marzo por el Torneo Apertura, cayendo 2-1.

La información a esta altura, a falta de la confirmación oficial, indica que las entradas populares para los hinchas de Boca tendrían un valor de $75.000. Todavía resta conocer cómo será el mecanismo de venta, cuándo comenzará y cuál será finalmente la cantidad de localidades que quedará a disposición de los simpatizantes xeneizes.