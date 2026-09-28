En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Instituto no tiene dudas: ante Boca en el Kempes y con visitantes

El estadio elegido es el Mario Kempes para el encuentro del viernes 9 de octubre por la fecha 12 del Clausura. Habrá hinchas visitantes.

28/09/2026 | 18:06Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Los hinchas de Instituto irán al Kempes ante Boca

FOTO: Los hinchas de Instituto irán al Kempes ante Boca

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Instituto confirmó que el partido ante Boca Juniors, de la fecha 12 del Torneo Clausura, programado para el viernes 9 de octubre a las 19:30 se jugará en el estadio mundialista Mario Kempes.

Esta decisión fue tomada hace un mes aproximadamente, con la idea de abrir el escenario para los hinchas visitantes y así poder hacer una gran recaudación.

De esta manera, la Gloria regresa al Kempes en donde jugó por última vez ante Unión, el pasado 1 de marzo por el Torneo Apertura, cayendo 2-1.

La información a esta altura, a falta de la confirmación oficial, indica que las entradas populares para los hinchas de Boca tendrían un valor de $75.000. Todavía resta conocer cómo será el mecanismo de venta, cuándo comenzará y cuál será finalmente la cantidad de localidades que quedará a disposición de los simpatizantes xeneizes.

Lectura rápida

¿Qué partido se confirmó? El partido entre Instituto y Boca Juniors de la fecha 12 del Torneo Clausura.

¿Quién tomó la decisión? La decisión fue tomada por Instituto.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará el viernes 9 de octubre a las 19:15.

¿Dónde se llevará a cabo? Se jugará en el estadio mundialista Mario Kempes.

¿Cuánto costarán las entradas populares? Las entradas populares para los hinchas de Boca tendrían un valor de $75.000.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf