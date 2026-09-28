Suben las verduras en Córdoba: cuánto cuestan el tomate, la cebolla y el pimiento
En apenas 20 días, los precios se duplicaron. Desde el Mercado de Abasto explicaron qué puede pasar en las próximas semanas.
28/09/2026 | 11:33Redacción Cadena 3
FOTO: Cuánto cuestan el tomate, la cebolla y el pimiento. (Foto: ilustrativa/archivo)
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El kilo de tomate se vendió este fin de semana entre $4.000 y $5.000 en verdulerías de Córdoba capital, mientras que el pimiento rojo llegó a los $10.000 y el verde rondó los $8.000, en un contexto de aumentos en varios productos durante las últimas semanas.
Los valores del tomate corresponden tanto a la variedad perita como a la redonda. Hace entre 15 y 20 días, el kilo costaba alrededor de $2.000, por lo que los precios relevados muestran que, al menos, se duplicó en ese período.
La cebolla, por su parte, alcanzó los $3.000 por kilo. La papa se mantuvo en torno a los $2.000, un nivel que registra desde hace aproximadamente un mes.
Otro de los incrementos se observó en el tomate cherry: los 100 gramos pasaron de entre $600 y $700 hace dos meses a entre $1.300 y $1.500 durante el último fin de semana. Estos últimos valores equivalen a un precio de entre $13.000 y $15.000 por kilo.
Luis Viale, referente del Mercado de Abasto, confirmó en diálogo con Cadena 3 que la cebolla, la papa y el tomate registraron subas. También señaló un movimiento en sentido contrario en una de las frutas: "La banana, que tuvo unos precios un poquito más elevados, ha bajado".
Sobre el abastecimiento, Viale planteó que, si las condiciones meteorológicas acompañan, las zonas productoras podrían volver a trabajar con normalidad en cuestión de semanas y permitir el ingreso de más camiones a los mercados.
Lectura rápida
¿Cuál es el precio del kilo de tomate en Córdoba? El kilo de tomate se vendió entre $4.000 y $5.000.
¿Qué otros productos también aumentaron de precio? El pimiento rojo llegó a $10.000 y la cebolla alcanzó los $3.000 por kilo.
¿Quién es el referente que habló sobre los precios? Luis Viale, referente del Mercado de Abasto.
¿Qué fruta tuvo una baja en su precio? La banana tuvo precios más elevados, pero ha bajado.
¿Qué se espera sobre el abastecimiento de productos? Si las condiciones meteorológicas acompañan, las zonas productoras podrían volver a trabajar con normalidad en semanas.