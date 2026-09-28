Suben las verduras en Córdoba: cuánto cuestan el tomate, la cebolla y el pimiento

Por Federico Albarenque

El kilo de tomate se vendió este fin de semana entre $4.000 y $5.000 en verdulerías de Córdoba capital, mientras que el pimiento rojo llegó a los $10.000 y el verde rondó los $8.000, en un contexto de aumentos en varios productos durante las últimas semanas.

Los valores del tomate corresponden tanto a la variedad perita como a la redonda. Hace entre 15 y 20 días, el kilo costaba alrededor de $2.000, por lo que los precios relevados muestran que, al menos, se duplicó en ese período.

La cebolla, por su parte, alcanzó los $3.000 por kilo. La papa se mantuvo en torno a los $2.000, un nivel que registra desde hace aproximadamente un mes.

Otro de los incrementos se observó en el tomate cherry: los 100 gramos pasaron de entre $600 y $700 hace dos meses a entre $1.300 y $1.500 durante el último fin de semana. Estos últimos valores equivalen a un precio de entre $13.000 y $15.000 por kilo.

Luis Viale, referente del Mercado de Abasto, confirmó en diálogo con Cadena 3 que la cebolla, la papa y el tomate registraron subas. También señaló un movimiento en sentido contrario en una de las frutas: "La banana, que tuvo unos precios un poquito más elevados, ha bajado".

Sobre el abastecimiento, Viale planteó que, si las condiciones meteorológicas acompañan, las zonas productoras podrían volver a trabajar con normalidad en cuestión de semanas y permitir el ingreso de más camiones a los mercados.