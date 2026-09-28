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Infortunio: un viaje a lo desconocido en la nueva ciencia ficción

Arturo Méndez y su escuadrón enfrentan desafíos inesperados en un planeta inhóspito tras la guerra.

28/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Infortunio: un viaje a lo desconocido en la nueva ciencia ficción

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En un futuro marcado por la lucha y la resistencia, la humanidad finalmente ha logrado liberarse de sus opresores alienígenas. Sin embargo, la libertad que tanto anhelaban los miembros de la Fuerza de Defensa Desafiante no es lo que esperaban. En este contexto, Arturo Méndez, líder del Escuadrón Cielo, se enfrenta a una misión que, a primera vista, parece sencilla: escoltar a un equipo diplomático hacia un asentamiento humano aislado durante el conflicto. Pero lo que debería ser un viaje rutinario pronto se convierte en una experiencia aterradora.

El libro "Infortunio", de la editorial NOVA, nos sumerge en un mundo de fantasía y ciencia ficción donde los peligros acechan en cada rincón. A medida que el escuadrón de Arturo llega a su destino, se encuentran con un entorno hostil, repleto de escombros y cubierto por bosques gigantescos que han reclamado el planeta. La misión, que parecía ser un simple contacto diplomático, se transforma rápidamente en una lucha por la supervivencia.

Los ataques sorpresivos y la desconfianza entre los miembros del equipo revelan que el asentamiento humano no es lo que aparenta. En este nuevo mundo, Arturo y su escuadrón deben navegar por un laberinto de secretos y alianzas inciertas. La trama se desarrolla en un ambiente de tensión y misterio, donde cada decisión puede ser crucial para su regreso a casa.

La obra, publicada en 2026, se destaca no solo por su narrativa envolvente, sino también por su capacidad de explorar temas como la libertad, la traición y la búsqueda de la verdad en un contexto de ciencia ficción. La relevancia de Infortunio radica en su reflexión sobre las consecuencias de la guerra y la complejidad de las relaciones humanas en situaciones extremas.

Con un estilo ágil y dinámico, el autor logra mantener al lector en vilo, invitándolo a cuestionar la naturaleza de la libertad y la confianza. En un momento en que la ciencia ficción resuena con fuerza en la literatura contemporánea, Infortunio se presenta como una obra que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión.

Ficha del libro:

GéneroFantástica, ciencia ficción
EditorialNOVA
Año de edición2026
ISBN9788410466180
ISBN digital9788410466197
IdiomaEspañol

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