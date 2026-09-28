Detenido en Misiones por acoso y rituales de brujería contra compañera de pádel
La mujer dijo haber recibido desde otro número de teléfono comunicaciones vinculadas a supuestos trabajos de brujería y fotografías íntimas que serían del acusado.
FOTO: Detenido en Misiones por acoso y rituales de brujería contra compañera de pádel
Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) – Un hombre fue detenido en la provincia de Misiones tras ser acusado de acosar y realizar supuestos rituales contra una compañera de pádel, luego de que la mujer presentara una denuncia relacionada con presuntos "trabajos de brujería".
La denunciante, de 37 años, manifestó ante la Justicia que desde julio había estado recibiendo reiterados mensajes amorosos de su compañero de pádel, a pesar de su falta de interés. Inicialmente, la mujer optó por ignorar la situación, pero los hechos comenzaron a intensificarse en los últimos tiempos.
Según su testimonio en la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú, la mujer afirmó haber recibido desde otro número mensajes vinculados a supuestos trabajos de brujería, fotografías íntimas que serían del acusado y mensajes intimidatorios.
Ante la gravedad de las acusaciones y los elementos recolectados, la Justicia emitió una orden de allanamiento, secuestro y detención. El procedimiento se llevó a cabo el domingo, resultando en la detención del acusado y el secuestro de un celular y una CPU, según el informe de la Agencia Noticias Argentinas.
"Los dispositivos serán incorporados a la causa para las correspondientes medidas periciales, mientras la investigación continúa bajo las directivas de la Justicia para establecer las circunstancias del hecho denunciado", detalla el parte policial.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Misiones?
Un hombre fue detenido acusado de acosar y realizar rituales de brujería contra su compañera de pádel.
¿Quién realizó la denuncia?
La denuncia fue presentada por una mujer de 37 años que recibió mensajes no deseados.
¿Desde cuándo se recibieron los mensajes?
La mujer comenzó a recibir los mensajes desde julio de este año.
¿Qué tipo de mensajes recibió?
Recibió comunicaciones sobre trabajos de brujería, fotografías íntimas y mensajes intimidatorios.
¿Qué acciones tomó la Justicia?
Se libró una orden de allanamiento y se detuvo al acusado, además de secuestrar dispositivos electrónicos.
[Fuente: Noticias Argentinas]