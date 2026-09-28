FOTO: Detenido en Misiones por acoso y rituales de brujería contra compañera de pádel

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) – Un hombre fue detenido en la provincia de Misiones tras ser acusado de acosar y realizar supuestos rituales contra una compañera de pádel, luego de que la mujer presentara una denuncia relacionada con presuntos "trabajos de brujería".

La denunciante, de 37 años, manifestó ante la Justicia que desde julio había estado recibiendo reiterados mensajes amorosos de su compañero de pádel, a pesar de su falta de interés. Inicialmente, la mujer optó por ignorar la situación, pero los hechos comenzaron a intensificarse en los últimos tiempos.

Según su testimonio en la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú, la mujer afirmó haber recibido desde otro número mensajes vinculados a supuestos trabajos de brujería, fotografías íntimas que serían del acusado y mensajes intimidatorios.

Ante la gravedad de las acusaciones y los elementos recolectados, la Justicia emitió una orden de allanamiento, secuestro y detención. El procedimiento se llevó a cabo el domingo, resultando en la detención del acusado y el secuestro de un celular y una CPU, según el informe de la Agencia Noticias Argentinas.

"Los dispositivos serán incorporados a la causa para las correspondientes medidas periciales, mientras la investigación continúa bajo las directivas de la Justicia para establecer las circunstancias del hecho denunciado", detalla el parte policial.