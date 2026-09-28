Un hincha de Boca compró entradas truchas, se hizo viral por su llanto y finalmente logró entrar

FOTO: El hincha de Boca que se hizo viral por su llanto logró entrar a la cancha.

Boca vivió una jornada épica en la tarde del domingo cuando eliminó a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito. "El Xeneize" logró avanzar a semifinales del campeonato tras vencer a la "Academia" por 3-2 de manera agónica luego de comenzar perdiendo 2-0.

La histórica jornada para el pueblo "boquense" terminó con alegría luego de clasificación, pero no para todos comenzó de la misma manera. Diego Dubois se hizo viral en la previa del partido al contar que había sido estafado.

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Diego y su padre viajaron sin entradas y, tras buscar opciones, se contactaron con una persona a través de Instagram que les ofreció entradas. "Nos vendieron dos entradas truchas de acá de Rosario", expresó Diego, quien pagó 150 mil pesos por cada entrada popular.

Al llegar al molinete, se encontraron con que las entradas no eran válidas. "Se me partió el alma, tanto mí como a mi papá", recordó Diego, quien luego de una hora y media de frustración, recibió ayuda de un grupo de hinchas. "Me dice, quédense acá que yo voy a ver si los puedo ayudar", relató sobre su interacción con un hincha.

Finalmente, un hincha conocido como Chavo logró conseguir una entrada. "Lo única que pude conseguir, una sola entrada y mi papá me dice andá y yo me quedo", narró Diego, quien ingresó solo a la platea y pudo disfrutar del triunfo de Boca.

A pesar de la victoria, Diego dejó un consejo importante: "No tenés que comprarle, el primero que veas que te dice que tiene entrada, tenés que comprarle a gente de confianza".

Entrevista de Maximiliano Molina.