El día que Mario Pereyra recordó a Romina Yan y le envió un conmovedor mensaje a Gustavo Yankelevich

Este 28 de septiembre se cumplen 16 años de la muerte de Romina Yan, quien falleció en 2010 a los 36 años. Actriz, cantante y conductora, alcanzó una enorme popularidad a partir de 'Chiquititas' y desarrolló una extensa carrera en televisión.

El archivo de Cadena 3 conserva un recuerdo especialmente emotivo de Mario Pereyra, histórico conductor de Juntos y amigo de Gustavo Yankelevich, padre de Romina.

En una de sus evocaciones al aire, Mario quiso saludar a Yankelevich al recordar el nacimiento de su hija. "Él tiene un amor por su hija y un dolor tremendo. Pasa el tiempo y yo me doy cuenta de que no puede olvidarla. No se olvida nunca", expresó.

Pereyra habló entonces de ese "constante amor" de Gustavo por Romina y le envió un mensaje personal: "Gustavito, mandarte un beso grande".

Y cerró: "A ella, el recuerdo; y a vos, Gustavito, el abrazo de tu amigo de siempre, Mario Pereyra".

El vínculo de Cadena 3 con Romina también quedó registrado en una entrevista que Mario le realizó durante la etapa de 'Provócame', la telenovela que protagonizó junto a Chayanne y Araceli González en 2001.

En aquella conversación, Romina definió a Chayanne como una persona "muy cálida, muy humilde" y "muy profesional", habló de las grabaciones de la novela y anticipó la llegada de la película 'Chiquititas, rincón de luz'.

Mario también repasó con ella el fenómeno de Chiquititas, que por entonces llevaba siete años en televisión. "Es uno de los últimos grandes éxitos de la televisión argentina", le señaló el conductor.

A 16 años de su muerte, Cris Morena volvió a recordar este lunes a su hija con un mensaje en sus redes sociales. "En cada ser que recuerde vivirás, y cada canción que suene cantarás. En cada espacio del cielo volarás, y en cada rincón del mundo hablarás", escribió, antes de cerrar: "Siempre juntas, hijita amada".