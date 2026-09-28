Amigos y familiares homenajearán a Oscar "El Negro" Oro con una misa en Buenos Aires
El 3 de octubre se realizará una misa en Buenos Aires en honor al periodista Oscar "El Negro" Oro, fallecido el pasado viernes. Aún se desconoce el lugar y la hora de la ceremonia.
FOTO: El periodista Oscar González Oro
Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- El legado del periodista Oscar "El Negro" Oro, quien falleció el pasado viernes a los 74 años en su hogar en Punta del Este, continúa vivo en la memoria de cientos de argentinos.
Según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, la Radio Rivadavia rindió homenaje al icónico periodista con un programa especial conducido por Marcela Tinayre, donde se compartieron archivos de entrevistas, anécdotas y se conectó con grandes amigos del comunicador.
Asimismo, se reveló que Oro había dejado instrucciones sobre cómo deseaba que fuera su despedida final. Su sobrino, Pablo, fue el encargado de organizar la ceremonia, según comunicó Infobae.
El último adiós se llevó a cabo en Jardines del Alma, un cementerio privado en San Carlos, Uruguay, donde participaron familiares y amigos cercanos. Allí se realizó la cremación del periodista, en cumplimiento con sus deseos.
A pesar de que la despedida formal tuvo lugar en Uruguay, se ha confirmado que se llevará a cabo una misa en la Ciudad de Buenos Aires, programada para el próximo sábado 3 de octubre. Este evento estará abierto a amigos y ex compañeros de trabajo de Oro.
Sin embargo, aún no se han anunciado ni el lugar ni la hora de la ceremonia religiosa.
Lectura rápida
¿Quién fue Oscar "El Negro" Oro?
Un destacado periodista argentino que falleció a los 74 años en Punta del Este.
¿Cuándo se realizará la misa en su honor?
El 3 de octubre, aunque el lugar y la hora no están confirmados.
¿Dónde se llevó a cabo su cremación?
En Jardines del Alma, un cementerio en San Carlos, Uruguay.
¿Quién organizó la despedida?
Su sobrino, Pablo, se encargó de coordinar el evento según sus instrucciones.
¿Qué homenaje se realizó en su memoria?
La Radio Rivadavia emitió un programa especial con recuerdos y testimonios de amigos.
[Fuente: Noticias Argentinas]