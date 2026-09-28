Amigos y familiares homenajearán a Oscar "El Negro" Oro con una misa en Buenos Aires

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- El legado del periodista Oscar "El Negro" Oro, quien falleció el pasado viernes a los 74 años en su hogar en Punta del Este, continúa vivo en la memoria de cientos de argentinos.

Según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, la Radio Rivadavia rindió homenaje al icónico periodista con un programa especial conducido por Marcela Tinayre, donde se compartieron archivos de entrevistas, anécdotas y se conectó con grandes amigos del comunicador.

Asimismo, se reveló que Oro había dejado instrucciones sobre cómo deseaba que fuera su despedida final. Su sobrino, Pablo, fue el encargado de organizar la ceremonia, según comunicó Infobae.

El último adiós se llevó a cabo en Jardines del Alma, un cementerio privado en San Carlos, Uruguay, donde participaron familiares y amigos cercanos. Allí se realizó la cremación del periodista, en cumplimiento con sus deseos.

A pesar de que la despedida formal tuvo lugar en Uruguay, se ha confirmado que se llevará a cabo una misa en la Ciudad de Buenos Aires, programada para el próximo sábado 3 de octubre. Este evento estará abierto a amigos y ex compañeros de trabajo de Oro.

Sin embargo, aún no se han anunciado ni el lugar ni la hora de la ceremonia religiosa.