¿Recesión o ilusión?: la economía de dos velocidades y el espejismo del consumo

Por Damián di Pace

El debate en torno a la marcha de la economía argentina sumó un nuevo capítulo tras la negativa del presidente sobre una posible recesión en el corto plazo. Sin embargo, al observar la dinámica de los sectores productivos y la conducta de las familias, queda al descubierto una realidad innegable: el país se mueve a ritmos marcadamente desiguales.

La economía siempre creció a dos velocidades en Argentina. De un lado de la calzada transitan las actividades vinculadas al perfil agroexportador y energético, mientras que del otro avanzan a paso lento la industria, el comercio minorista tradicional y la construcción. Estos últimos tres rubros son precisamente los que concentran la mayor proporción del empleo urbano, lo que explica la persistente tensión en el mercado laboral y la expansión de la informalidad.

Para frenar una desaceleración de la actividad en los próximos meses no bastan las proyecciones teóricas. La transición macroeconómica hacia la estabilidad cambiaria y la desaceleración inflacionaria ha alterado las reglas del juego. A esto se suma el agotamiento del crédito familiar, afectado por niveles de mora que obligaron a reestructurar deudas y dejaron a millones de personas sin acceso pleno a financiamiento con tarjetas.

Tendría que crecer mucho la economía para que Argentina no entre en recesión en el próximo trimestre. Un gran motor del crecimiento en sectores hoy rezagados fue el crédito, que pasa por una transición importante producto de una mora que se está refinanciando.

Por otra parte, la discusión en torno al comportamiento del consumo privado refleja claroscuros. Mientras que las mediciones agregadas del INDEC muestran signos positivos debido a la inclusión de servicios, viajes y compras digitales en plataformas internacionales, el comercio minorista en la calle exhibe otra sintonía. Las ventas en locales físicos permanecen deprimidas y los bienes de primera necesidad muestran comportamientos dispares entre alimentos, bebidas e higiene.

El horizonte electoral suma una variable inédita en la historia reciente: la decisión del Poder Ejecutivo de abstenerse de las tradicionales políticas de estímulo artificial previo a los comicios. Sin inyecciones de gasto público, subsidios extraordinarios ni créditos subsidiados masivos, el consumo pierde su histórico combustible estatal.

A diferencia de otros ciclos, el Gobierno ya manifestó que no va a hacer populismo electoral. Sin la muleta del gasto público ni del crédito subsidiado, la reactivación depende exclusivamente de la inversión privada, y esa inversión no se consolidará hasta que no haya una clara ratificación de la continuidad del rumbo económico.

El desafío de la economía real estriba en atravesar un período de reordenamiento estructural donde el equilibro fiscal y la estabilidad de precios deberán demostrar su capacidad para traccionar el empleo y el mercado interno por mérito propio, lejos de los atajos del pasado.