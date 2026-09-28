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Tragedia en el Canal de la Mancha: mueren un niño y dos mujeres en un naufragio de migrantes

Un niño de 10 años y dos mujeres perdieron la vida en un abarrotado bote que intentaba cruzar el Canal de la Mancha. La tragedia ocurrió en medio de un intento de migración desde Francia hacia Gran Bretaña.

28/09/2026 | 09:17Redacción Cadena 3

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Mueren un niño y dos mujeres en embarcación de migrantes desde Francia a Gran Bretaña

FOTO: Mueren un niño y dos mujeres en embarcación de migrantes desde Francia a Gran Bretaña

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PARÍS (AP) — Un niño de 10 años y dos mujeres fallecieron el lunes en la peligrosa ruta migratoria a través del Canal de la Mancha desde Francia, aparentemente aplastados en una embarcación abarrotada con más de 100 personas, informaron las autoridades francesas.

La embarcación tuvo dificultades frente a la costa del norte de Francia, y sus pasajeros pidieron ayuda, señalaron las autoridades. Las embarcaciones inflables intentan el peligroso cruce después de recoger a personas en las playas del norte de Francia, donde se adentran en el mar para trepar y subir a bordo.

Una embarcación francesa de rescate marítimo subió a bordo a 105 personas, indicó la prefectura marítima en un comunicado. El niño y las dos mujeres fueron declarados muertos por un equipo de cuidados intensivos que fue trasladado en helicóptero hasta la embarcación, precisó.

Las mujeres tenían alrededor de 30 años, indicó el gobierno regional en un comunicado aparte.

"Según las conclusiones iniciales de la investigación, parece que las muertes fueron causadas por una estampida. Sin embargo, las circunstancias precisas de la tragedia tendrán que ser establecidas por la investigación judicial", dirigida por un fiscal en el puerto del norte de Francia de Boulogne, dice el comunicado.

Otras nueve personas requirieron tratamiento médico, añadió.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Canal de la Mancha?
Un niño de 10 años y dos mujeres murieron en un accidente en una embarcación de migrantes.

¿Cuántas personas estaban a bordo?
La embarcación llevaba más de 100 personas.

¿Dónde sucedió la tragedia?
Frente a la costa del norte de Francia.

¿Qué se investiga?
Se investiga si las muertes fueron causadas por una estampida a bordo de la embarcación.

¿Quién está a cargo de la investigación?
Un fiscal en el puerto de Boulogne, Francia, dirige la investigación judicial.

[Fuente: AP]

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