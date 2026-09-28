Chile apoya reclamo argentino por Malvinas, pero defiende la voluntad de los kelpers

Buenos Aires, 28 septiembre (NA) —El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Torconal, expresó su apoyo al reclamo de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. Sin embargo, también defendió el respeto a la voluntad de los kelpers y el derecho de Chile a comerciar con ese territorio irredento, según informaron medios internacionales a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

"Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo (Reino Unido), ¿no es cierto?" expresó el funcionario trasandino durante una entrevista con Polar TV de Magallanes.

Barros Torconal añadió que el país europeo "hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas". En este sentido, subrayó que "una cosa es apoyar un reclamo como país frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo con el derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica".

El ministro también hizo hincapié en la necesidad de que ambos países se sienten a dialogar. "Lo que nosotros respaldamos es que se sienten pacífica y civilizadamente a conversar los dos países y no repitamos situaciones de conflicto".

Barros Torconal se refirió al proyecto de abrir un corredor marítimo entre Punta Arenas, en el sur de Chile, y las Malvinas, que beneficiaría a la región de Magallanes. A principios de septiembre, la empresa naviera chilena Eastern Islands firmó un acuerdo con el gobierno de las islas para establecer una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino.

El ministro defendió que la región de Magallanes tiene "el derecho de ejercer el comercio". "Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades", evaluó.

También abordó el tema de la explotación petrolífera en las Islas Malvinas, que ha tensado las relaciones entre Buenos Aires y Londres tras el anuncio del presidente argentino, Javier Milei, de sanciones a empresas y ejecutivos involucrados en estas actividades.

Barros Torconal analizó que se trata de un "tema puntual que puede ser un poco más conflictivo" y precisó que se debe "analizar en su momento" este asunto.

El ministro también cuestionó los compromisos asumidos por Chile en el Mercosur respecto a las Malvinas. "Hay un tema puntual que puede ser un poco más conflictivo, que es el tema de las exploraciones petrolíferas y mineras, que hay que analizar en su momento y ver cómo conjuga eso con los planteamientos que tomó Chile como país, aunque son de carácter político y no obligatorios legalmente, en Mercosur y Unasur en el sentido de que se apoyaba de manera más categórica, más parcial e involucrada en la pretensión argentina," afirmó.

La Declaración del Mercosur de 2011 comprometió a los Estados asociados, incluido Chile, a impedir el ingreso a sus puertos de buques de bandera isleña y a no brindar soporte a la explotación de los recursos naturales de las islas.

Agencia NA