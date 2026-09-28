Avalancha en Nepal deja cuatro muertos y varios desaparecidos en un campamento base

Al menos cuatro personas fallecieron y varias permanecen desaparecidas en Nepal tras una avalancha que afectó el campamento base de una montaña remota. En el lugar, escaladores y personal de apoyo se encontraban en preparación para una expedición, según informaron los organizadores a medios internacionales.

Los sherpas y el personal de cocina estaban instalando tiendas de campaña y colocando cuerdas en el campamento base del Himlung Himal, en el centro de Nepal, para un grupo de escaladores de los Emiratos Árabes Unidos que planeaba llegar el 1° de octubre. Sin embargo, un torrente de nieve y rocas descendió de la montaña, causando la tragedia.

Este incidente ocurre pocas semanas después de la devastadora inundación en la frontera entre Nepal y China, provocada por el colapso de un glaciar y un deslizamiento de tierra, que dejó al menos 1.300 muertos y más de 5.000 desaparecidos, según la Agencia Noticias Argentinas.

Nepal, que depende en gran medida del turismo, instó a los visitantes a no cancelar sus viajes a pesar de la devastación. La avalancha se produjo en medio de alertas meteorológicas severas en varias zonas de la nación del Himalaya.

La Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal confirmó que se habían recuperado cuatro cuerpos y que las operaciones de búsqueda continuaban. Recientemente, el Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza suspendió los permisos de entrada a las áreas de conservación de Annapurna y Manaslu, donde se encuentran algunas de las rutas de senderismo más populares, debido a las fuertes lluvias.

La montaña Himlung Himal, que alcanza los 7.126 metros, está ubicada cerca de la frontera con China. Al menos seis nepalíes que se encontraban en el campamento base están desaparecidos, según Barun Bhandari, gerente general de Himalayan Holidays, la empresa que organiza la expedición.

"Estamos absolutamente devastados. Esta mañana nos enteramos que seis o siete miembros de nuestro equipo están desaparecidos, pero aún no hemos podido confirmar el número exacto. Es la primera vez que se produce una avalancha como esta en esta zona exacta," comentó Bhandari.

El gerente explicó que el terreno en el campamento base es muy llano, lo que aumentó la sorpresa ante el evento, aunque añadió que "la montaña es impredecible". Actualmente, la empresa trabaja con la oficina de turismo de Nepal para verificar la cantidad exacta de desaparecidos y coordinar un rescate aéreo.

Las lluvias siguen siendo intensas en la zona y las comunicaciones son limitadas debido a la lejanía. El equipo, compuesto por sherpas, personal de cocina y tripulación, había llegado al campamento base el 18 de septiembre con alimentos y equipo de escalada, según Bhandari. "Han estado allí montando tiendas de campaña, fijando cuerdas para la escalada, vigilando las condiciones en la montaña e instalando la cocina," concluyó.