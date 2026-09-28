Milei negó que haya recesión y llamó "cobardes" a quienes piden un dólar más caro

FOTO: Milei aseguró que no hay recesión y criticó a quienes piden una devaluación. (NA)

El presidente Javier Milei afirmó este domingo que en la Argentina "no hay recesión", sino "una desaceleración del ritmo de expansión", y rechazó modificar su programa económico ante el retroceso de la actividad en algunos sectores. Además, llamó "cobardes" a quienes reclaman un dólar más caro, al considerar que buscan reducir los salarios de la población.

En una entrevista con La Nación+, el mandatario vinculó las críticas al rumbo económico con una estrategia de la oposición para generar temor y frenar la actividad. Acusó a esos sectores de ser “gente capaz de destruir todo con tal de volver al poder”.

"Confío en los argentinos, y sé que el 70% no quiere volver a eso", sostuvo, en referencia a los gobiernos del kirchnerismo.

Al aludir a declaraciones del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante su reciente visita a Nueva York, Milei cuestionó los pedidos de un tipo de cambio más alto. "Son unos cobardes porque piden tipo de cambio alto y están pidiendo gente más pobre", expresó.

El Presidente defendió la apertura de la economía y la eliminación de protecciones sectoriales. Según su interpretación, la caída de algunas actividades forma parte de una transformación de la estructura productiva.

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"La economía está teniendo grandes cambios estructurales. Y hay sectores que se expanden y sectores que se contraen", señaló. En ese marco, sostuvo que actividades anteriormente protegidas pierden participación frente a otras que considera más productivas.

También aseguró que el consumo se mantiene en niveles récord y atribuyó las diferencias entre sectores a cambios en los hábitos de compra. "El consumo está en máximo histórico, lo que está cambiando es la modalidad de consumo", afirmó, y mencionó el crecimiento del comercio electrónico.

Milei cuestionó, además, el uso de algunos indicadores desestacionalizados para evaluar la coyuntura y apuntó contra los economistas críticos de su gestión. "No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas argentinos", manifestó, al sostener que parte de ellos había apostado al fracaso de su programa.

Respecto del mercado laboral, relativizó el aumento de la desocupación y señaló que la tasa del 7,9% se ubica por debajo del promedio histórico del país. Aseguró que durante su mandato se crearon más de 500.000 puestos de trabajo y que, al descontar la reducción del empleo público, la generación de empleo privado alcanza aproximadamente los 600.000 puestos.

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El mandatario atribuyó el crecimiento de la informalidad a cambios en las modalidades de contratación iniciados durante la pandemia. También rechazó que los empleos vinculados a plataformas digitales deban considerarse de menor valor.

En materia financiera, afirmó que el Gobierno tiene cubiertas las necesidades de financiamiento del sector público hasta fines de 2027 y aseguró que la probabilidad de un default durante su mandato es "cero".

Para respaldar su posición, enumeró US$20.000 millones comprados desde las elecciones, US$20.000 millones correspondientes al swap con Estados Unidos, otros US$20.000 millones del swap con China y una posición de US$15.000 millones en futuros.

Con esos mismos componentes, días atrás había calculado una capacidad de intervención financiera de US$75.000 millones durante su discurso ante el Economic Club de Nueva York.

Finalmente, reconoció que existe dolarización de carteras y que el riesgo país volvió a superar los 600 puntos. Sin embargo, atribuyó esas tensiones principalmente a la incertidumbre sobre el rumbo político que podría adoptar la Argentina después de las próximas elecciones presidenciales.

"Esto es una oportunidad maravillosa", sostuvo Milei, quien planteó que los comicios de 2027 enfrentarán dos modelos económicos y expresó su confianza en la continuidad del programa de su Gobierno.

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